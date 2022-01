Conforme a los criterios de Saber más

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, confirmó que este mes se reactivará el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Dentro de sus sesiones buscará implementar una fórmula técnica que calcule el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), aunque aún no puede precisar a cuánto ascendería. Esta medida forma parte de la Agenda 19, hoja de ruta que presentó su predecesor, Iber Maraví, en conjunto con las centrales sindicales. La también parlamentaria detalla en esta entrevista las metas de la cartera para el 2022

—Usted asumió el ministerio dos meses después de que iniciara el nuevo Gobierno. Su predecesor impulsó la llamada Agenda 19. ¿Priorizará también dicha agenda?

Es fundamental para nosotros que la Agenda 19 [se] incluya [en] el corto, mediano y largo plazo. El primer punto en el que coincidía era en el código de trabajo y nosotros ya iniciamos el anteproyecto que se va a entregar en abril de este año. Los otros temas también se verán para mediano y largo plazo.

—Entonces usted reafirma que se va a continuar la hoja de ruta trazada por la Agenda 19.

Sí, siempre lo mencionamos. Nos pareció importante que se recoja el punto de vista de cada una de las centrales [sindicales] sin que esto signifique no considerar a los empleadores. Nos reunimos tanto con las centrales como con cada uno de los empleadores.

—El anteproyecto del código de trabajo estaría listo en abril y busca beneficiar a 3 millones de empleados del sector privado. ¿Cuál es la medida principal que impulsarán con este código?

Tenemos un conjunto de regímenes dispersos. Lo que se trata con el código de trabajo es hacer una sola norma en materia laboral. Esto no nace como capricho de la cartera de trabajo. Mis antecesores tenían el reto del código de trabajo y nosotros estamos materializándolo.

—¿Cuáles son los mecanismos para aumentar la formalidad que traería este código?

Nosotros vamos a partir por la focalización, de ahí que estemos trabajando en temas de materia tributaria de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para poder lograr algunas amnistías para poder focalizar.

—¿En qué consisten esta focalización y las amnistías tributarias?

Queremos identificar a los empleadores [informales] y, una vez focalizados, brindar facilidades a nivel tributario. Ese es el reto que tenemos para este año.

—¿Cómo serán específicamente estas facilidades que llevarían a un empleador informal a entrar a los regímenes?

Entendemos que si no han querido formalizarse en todos estos años es que no encuentran en el Estado alguna garantía que a ellos les permita ganar más. Entonces consideramos que tenemos que brindarles ese atractivo. Pueden surgir a través de reformas tributarias, que podrían ser amnistías tributarias. Sería adelantarme, pero lo estamos trabajando desde la cartera de trabajo para enviárselo a la Presidencia del Consejo de Ministros.

—Según usted ha mencionado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene como prioridad la organización de regímenes laborales. ¿Pasaremos de 4 a 2 regímenes este año?

El código de trabajo en estos momentos está pasando por la etapa técnica, la primera de cuatro fases, por lo que creo que se debería culminar al menos la tercera para poder dar una opinión más certera.

—En diciembre el ministro Pedro Francke indicó que la RMV todavía no era un tema en agenda, pero que lo verían en 2022 dependiendo de las condiciones macroeconómicas. Este jueves usted indicó que el tema se vería en el CNT en la segunda mitad de enero. ¿Qué cambió en un mes para que ahora se plantee la propuesta?

Sí, el ministro Francke tiene conocimiento de ello, nosotros conversamos en aquellos días en los que dio esa declaración y dijo que el tema se iba a discutir en el CNT y partiría de una medida técnica. La RMV no debe responder a una desesperación por aumentar dígitos en las encuestas sino a criterios estrictamente técnicos.

—¿Pero qué cambió a nivel macroeconómico en un mes, que es lo que indicó el ministro Francke como un obstáculo para poner el aumento de la RMV en agenda?

Entiendo que él refirió ese término, pero sabe que la propuesta de nosotros es propiciar el aumento de la RMV. Cuando discutamos el tema en el CNT la cartera propondrá cómo será el criterio técnico.

—¿Veremos el aumento en el primer semestre?

La discusión empieza entre la quincena y el fin de mes en enero. [Ayer] me reuní con las cuatro centrales y la próxima semana se hará lo mismo con los empleadores antes de ir [al CNT].

—¿Es momento para subir la RMV a pesar de que varios especialistas del sector sugieren que un incremento podría poner en presión a las empresas pequeñas que luchan por subsistir y esto desmotivaría la contratación de nuevo personal?

Soy muy respetuosa de la opinión de los especialistas y lo vamos a presentar al margen de las opiniones de ellos porque nosotros también tenemos nuestros especialistas [que sustentan] el aumento de la RMV. Uno de los principales retos que tenemos como cartera es disminuir los dígitos de la informalidad, así que yo entiendo que los especialistas tienen su punto de vista, pero nosotros también tenemos nuestra perspectiva.

—¿No es contradictorio brindar incentivos económicos y bonos a las empresas y, al mismo tiempo, darle más obligaciones incrementando la RMV?

No veo ninguna contradicción porque no se sabe cuánto va a ser el aumento, si estamos hablando de S/1.000 más o S/2.000 más. No se está hablando de eso, sino de establecer criterios técnicos, tener una fórmula que nos permita poder aumentar la RMV.

—¿Cuál es el criterio técnico que se está usando en la propuesta del MTPE para subir el RMV?

Se van a establecer en el CNT algunos indicadores que nos presenten las áreas técnicas tanto del sector de trabajo como del MEF, una fórmula. Hasta el momento en el país no se estableció una fórmula. Queremos tener una que nos permita, mediante unos indicadores, discutir en el CNT el aumento de la RMV. Te podría dar cifras, pero no sería lo correcto.

—El jueves confirmó que el CNT se reactivará a finales de enero. Previamente anunció que iniciaría a sesionar en noviembre. ¿Qué cambió para que ya se pueda reiniciar este mes? ¿Está confirmada la participación de las centrales sindicales? Hasta ayer ninguna había sido invitada.

En 13 noviembre estuvieron las cuatro centrales y el evento se dio en Palacio de Gobierno. Ahora tendríamos que terminar los diálogos bilaterales y de ahí se les cursa la invitación, como es la costumbre. No tenemos todavía la fecha, sino el aproximado.

—Este año el MTPE tiene un presupuesto de S/682 millones y S/523 millones están destinados a Trabaja Perú, que cambiará de nombre a Larawi Perú. Indicó que buscará una nueva focalización geográfica del proyecto. ¿En qué consistirá el cambio?

Trabaja Perú se daba más en zonas urbanas. El indicador principal [para acceder a él] era la tasa de desempleo y este es predominante en zonas urbanas y no en rurales. [...] Estamos viendo el cambio de indicadores, zonas de frontera, personas con discapacidad, entre otros.

—La informalidad aumentó de aproximadamente 72% a 78% durante la pandemia. Usted indicó que “ningún gobierno logró reducir” esta situación. Al menos en los primeros meses del año su principal estrategia será Larawi Perú, ¿por qué con ello sería suficiente para revertir la situación?

No es suficiente todavía. Para poder reducir la informalidad necesitamos inversión pública y privada, decir lo contrario sería un engaña muchachos. El resto es identificar a los empleadores informales, focalizarlos, saber a qué actividad se dedican. Por eso queremos recurrir a las reformas tributarias.

—Durante la conferencia de prensa brindada el jueves señaló que la presión tributaria aumentaría. Esto, se entiende, va de la mano con el incremento del trabajo formal y la recaudación. ¿Se logrará este objetivo con Larawi Perú, que es un programa de trabajo temporal y juvenil, o será a través de otras medidas?

No soy de la idea de que nuestra presión tributaria aumente con un grupo reducido y les aumentamos más impuestos, sino de identificar a los que pueden tributar y no lo están haciendo y saber por qué no lo están haciendo. Tenemos que hacer que el Estado les ponga algo atractivo y puedan tributar. Mientras más tributen tendremos mayor presión tributaria.

—El MTPE optó el año pasado por brindar el bono de 210. ¿Volverán a dar bonos este año?

Tenemos previsto que sí, pero recordemos que todavía aún no se da el bono al sector privado y se tiene plazo hasta marzo para poder ejecutarlo.

—¿En qué consistirá el nuevo subsidio y cuándo llegará?

Todavía tendríamos que evaluarlo.

—La fiscalía investigará al término de su mandato al presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión tras las licitaciones otorgadas por Provías Descentralizado y Petroperú. En cinco años, como dice la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, podría ya no encontrarse evidencia de los hechos por el que se le acusa. ¿Debería de abrirse la investigación aunque no se le pueda acusar?

No corremos ante cualquier tipo de investigación. Debemos fortalecer la institucionalidad. Creo como demócrata que debemos fortalecer al Ministerio Público, al TC, estén o no a nuestro favor, eso pasa a segundo plano. Mi respeto y apoyo a cualquier tipo de investigación.

—¿Ha conversado con el presidente por los hechos de los que se le investiga?

Lo hemos mencionado en algún momento y él siempre me ha manifestado que no le tiene miedo a ningún tipo de investigación y que hay que ser respetuosos de cualquier canal democrático. Esa es la línea que tenemos todos los ministros. Y así salga algo, nosotros no estamos para blindar a ningún funcionario, primero la ley, nos guste o no nos guste.

—¿Debería de hacerse pública la lista de visitantes a la casa de Sarratea?

No sé si hay una lista, eso no te podría decir. Yo vivo en un departamento alquilado en Lima, porque no soy natural de esta región, no sé si aquí tienen una lista de personas que vienen a ver a los inquilinos o si en el caso de Sarratea sea esa la figura.

—La presidenta del Consejo de Ministros afirmó que existía una, pero el abogado del presidente manifestó lo contrario. ¿Por qué se dio esta contradicción?

Yo no creo que la presidenta del Consejo de Ministros lo afirmara. [...] La doctora Mirtha dio a entender que había una lista, no sé si sea la práctica aquí en Lima.

—¿Considera que es una falta de transparencia que no se anotara los nombres de los visitantes que realizaban visitas de trabajo o despachaban con el presidente?

Estaríamos entrando al terreno de la especulación por considerar que las visitas son de trabajo. Aquí en este departamento recibo visitas familiares, a veces recibo visita de gente de mi despacho, cosas como esa.

—Pero sí tenemos la certeza de que la Procuraduría calificó de insatisfactoria la respuesta que dio Palacio sobre esas reuniones. ¿Eso no es una falta de transparencia?

Y yo también mencioné que soy muy respetuosa de Procuraduría. [...] En todo caso ellos apoyan la investigación preliminar y está bien que la apoyen porque es en aras de transparentar, estamos en el mismo camino. No por ello puedo decir que en Sarratea se haya dado reuniones de trabajo o haya una lista, porque desconozco esos datos.

—¿El Gobierno sigue en pie en su búsqueda de que se realice una Asamblea Constituyente?

Yo creo en la Asamblea Constituyente y siempre lo he manifestado. En estos momentos mi trabajo me obliga a entregarle a este país en abril el anteproyecto del código de trabajo. Entonces espero que más parlamentarios continúen en el trabajo constante de luchar por una constituyente.

—¿Entonces cree en la constituyente, pero todavía no es prioridad para el gobierno?

Tienen que generarse las condiciones para la constituyente. Primero tenemos que resolver la vacunación y la reactivación económica. Y ahí vamos generando condiciones.

