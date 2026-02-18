BHP firma acuerdo de “streaming” de plata con Wheaton Precious Metals por US$4.300 millones ligado a Antamina en Perú

BHP Group anunció el cierre de un acuerdo “silver streaming” ((venta anticipada de producción futura de plata) con una filial de Wheaton Precious Metals, que contempla un pago upfront de US$4.300 millones al cierre de la transacción. El contrato está asociado a la plata proveniente de la participación de BHP (33,75%) en la mina Antamina (Perú), operada por Compañía Minera Antamina S.A.

De acuerdo con información dada por Wheaton, una vez completado el acuerdo recibirá en total 67,5% de toda la plata producida en Antamina, considerando que ya existe un streaming previo vinculado a la participación de Glencore (33,75%).

Por su parte, BHP explicó que, en un contexto de condiciones favorables del mercado de la plata, el acuerdo busca maximizar valor para los accionistas al “desbloquear” capital desde un commodity considerado no core para reasignarlo a proyectos de crecimiento de mayor retorno y a retornos a accionistas, en línea con su marco de asignación de capital.

Randy Smallwood, CEO de Wheaton, indicó que la transacción responde a un escenario donde la producción de plata de calidad es más difícil de asegurar, mientras la demanda se sostiene por usos industriales y por el atractivo de la plata como activo refugio en un entorno económico incierto.

La operación se estructura sobre la entrega de plata correspondiente a la porción de BHP en Antamina. Asimismo, el anuncio indica que dicho acuerdo no altera la participación accionaria de HBP en el activo, sino que monetiza parte del valor de la plata bajo un esquema de streaming.