Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La operación se estructura sobre la entrega de plata correspondiente a la porción de BHP en Antamina. Foto: GEC.
La operación se estructura sobre la entrega de plata correspondiente a la porción de BHP en Antamina. Foto: GEC.
Por Redacción EC

BHP Group anunció el cierre de un acuerdo “silver streaming” ((venta anticipada de producción futura de plata) con una filial de Wheaton Precious Metals, que contempla un pago upfront de US$4.300 millones al cierre de la transacción. El contrato está asociado a la plata proveniente de la participación de BHP (33,75%) en la mina Antamina (Perú), operada por Compañía Minera Antamina S.A.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

BHP firma acuerdo de “streaming” de plata con Wheaton Precious Metals por US$4.300 millones ligado a Antamina en Perú
Perú

BHP firma acuerdo de “streaming” de plata con Wheaton Precious Metals por US$4.300 millones ligado a Antamina en Perú

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?
Día 1

Cuando el trabajo interrumpe el descanso: El 48% de peruanos no puede desconectarse del trabajo durante vacaciones, ¿qué generación es la más afectada?

Perú y Brasil fortalecen el comercio transfronterizo: impulsan el aprovechamiento de corredores interoceánicos
Perú

Perú y Brasil fortalecen el comercio transfronterizo: impulsan el aprovechamiento de corredores interoceánicos

Cencosud nombra a nueva gerente general para sus operaciones en Argentina
Economía

Cencosud nombra a nueva gerente general para sus operaciones en Argentina