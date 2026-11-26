En el último día de CADE Ejecutivos 2026, Ilan Goldfajn (Brasil), presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció que la institución pondrá a disposición del Perú un total de US$10.000 millones para los próximos 4 años. Del total, US$4.000 millones se destinarán exclusivamente al sector privado, a través del brazo privado del organismo, BID Invest.

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“Estamos poniendo a disposición del Perú, en los próximos 4 años, US$10.000 millones. De estos, US$4.000 millones serán canalizados a través del sector privado, mediante BID Invest, a razón de US$1.000 millones por año durante los próximos 4 años. Para que tengan una idea de lo que esto significa para nosotros, estos US$4.000 millones equivalen a lo que hicimos en el Perú durante los últimos 10 años”, destacó.

Los ejes de acción

Durante su exposición, titulada “¿Cómo acelerar la productividad de la inversión y la articulación entre el Estado y las empresas?”, Ilan Goldfajn lamentó que el crecimiento del Perú se esté desacelerando, pese a contar con importantes recursos. Señaló que esta tendencia también se observa en América Latina, una región que representa un mercado de 660 millones de personas y cuenta con un PBI de US$7.4 billones, pero que crece a un promedio de 1.8% anual, frente al 4.5% registrado por Asia emergente.

En ese sentido, consideró que, para retomar una senda de crecimiento de 6% anual, como la registrada entre el 2002 y 2013, el Perú debe trabajar en torno a cinco ejes. Uno de ellos es la formalización, que permita impulsar el crecimiento de las microempresas y facilitar su incorporación a la economía formal. Para ello, sostuvo que es urgente reducir las trabas burocráticas.

“Perú tiene un gran contingente informal. Hay que simplificar las reglas. El Grupo BID está apoyando al país en una agenda de formalización laboral y simplificación para ayudar a que las empresas crezcan, se formalicen y generen mejores empleos”, comentó.

Asimismo, consideró crucial reactivar la inversión pública para cerrar las brechas de infraestructura. En ese objetivo, las asociaciones público-privadas (APP) serán herramientas eficaces para articular esfuerzos con el sector privado.

También consideró necesaria la desregulación y el impulso de la transformación digital para promover el crecimiento de las pymes. A ello sumó la importancia de ampliar el acceso al crédito para los pequeños negocios y las poblaciones vulnerables, con el objetivo de masificar la inclusión financiera.

Finalmente, señaló que las medidas deben adoptar un enfoque territorial, debido a que cada región enfrenta brechas y necesidades particulares.

En el último día de CADE Ejecutivos 2026, el presidente del BID detalló que el financiamiento se irá distribuyendo en los próximos cuatro años.

En su intervención también tomó en cuenta el trabajo contra la inseguridad, partiendo de un apoyo a los operadores de justicia.

“Para invertir y crecer, tenemos que trabajar en la seguridad. En ese sentido, debemos fortalecer las capacidades de la Policía, mejorar el sistema de flagrancia del país e incluso trabajar en el sistema penitenciario”, destacó.

La exposición de Ilan Goldfajn tuvo a Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de Caja Los Andes, como conductora. La empresaria recordó que el 25% de la población peruana vive en condición de pobreza y el 30% en vulnerabilidad, señalando que estas brechas limitan severamente el desarrollo de la productividad en las regiones fuera de Lima. En ese sentido, consideró fundamental el impulso de la formalización de la pequeña empresa.

“En Perú el 90% del empleo viene de los pequeños negocios y si esos no pueden crecer, no creces. Y si no crecen, no formalizas. Y si no formalizas, no puede sacar la gente la pobreza”, mencionó.