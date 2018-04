BID: "La era digital le ha dado visibilidad a la corrupción”

En el marco de la Cumbre de las Américas, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfatizó en cómo la revolución digital ha servido para darle visibilidad a la corrupción; un problema que perjudica a diversas naciones de la región y en el mundo en los sectores público y privado.

En esa línea, agregó que esta era digital también ofrece nuevas herramientas para combatirla.

"Como podemos ver, cada día hay más organizaciones que usan las redes y los datos abiertos para fiscalizar el gasto público y verificar la información oficial. En el BID estamos apoyando a varios gobiernos que están simplificando y digitalizando los trámites con el fin de reducir la discrecionalidad de los funcionarios", indicó Moreno en su discurso de inauguración.

Según explicó, todos los días las redes sociales difunden innumerables denuncias sobre este tipo de delitos, con lo cual se le da "una enorme visibilidad" a un problema que, en el pasado, rara vez salía a la luz pública.

"Otros gobiernos están aplicando nuevas tecnologías de identidad para impedir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude en las aduanas. Esta es una buena noticia para las empresas, porque las expectativas de la gente sobre la integridad del sector privado también están convergiendo", añadió el ejecutivo.

UN NUEVO CONTEXTO

De acuerdo a Moreno, de aquí en adelante el mundo corporativo se dividirá a partir de la presencia de dos tipos de compañías: las que están dispuestas a someterse voluntariamente al escrutinio de la sociedad, y las que evitarán hacerlo, pagando las consecuencias.

"No tengo duda de que muchos de los ejecutivos aquí presentes se sumarán al primer grupo", dijo a los presentes.

Así, resaltó los compromisos que este sábado realizarán diversos empresarios a los jefes de Estado de naciones de la región; con lo cual buscarán prevenir y acabar con la corrupción en las compañías.

"Entre otras medidas, ustedes se han comprometido a: no hacer contribuciones ilegales a las campañas políticas; no hacer obsequios a funcionarios; y no pagar sobornos para quedarse con una licitación. [...] Pienso que si estos compromisos se cumplen, marcarán un cambio histórico en nuestra cultura empresarial", remarcó.