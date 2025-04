¿Cuánto podría costar un iPhone “made in USA” tras las medidas arancelarias de Donald Trump?

Este martes comenzó el PPP Américas, evento relevante en América Latina y el Caribe sobre asociaciones público-privadas (APP), organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) y ProInversión.

Entre las actividades contempladas para este primer día, se analizaron las oportunidades del país para fomentar el desarrollo de este tipo de obras y para ello participaron los ministros de Economía y Finanzas, Energía y Minas; además el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones y el viceministro de MYPE e Industria.

José Salardi, titular del MEF, resaltó el apogeo que han tenido los proyectos realizados a través de este mecanismo y destacó que entre el 2023 y el 2024 se adjudicaron más de US$ 11.500 millones. “Hoy ya hemos identificado un portafolio por más de US$ 70.000 millones, que igual sigue creciendo porque también La brecha que tenemos como país es bastante grande”, refirió.

En ese sentido, precisó que los contratos firmados van a un horizonte de 30 años y la normativa permite una renovación hasta 60 años más. “Estamos haciendo reformas en ese sentido desde el ministerio para que ya las APP tengan su propia dinámica y su propia formulación”, explicó.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, detalló que la brecha en agua y saneamiento es de aproximadamente US$ 14.000 millones en inversión, si el problema no se confrona y se promueven proyectos de infraestructura, en los siguientes 5 años, se necesitará US$ 20.000 millones en el cierre de brechas.

Si bien se contemplan inversiones con recursos públicos, la promoción de las APP en el sector ha mejorado el acceso al servicio en varias regiones. “Nosotros estimamos una inversión en los próximos 5 años de US$5.500 millones en APP [en diferentes obras]. Con estas futuras inversiones sea en los próximos 5 años nosotros esperamos llegar en tratamientos de aguas residuales arriba del 95%. Pero estas APP también comprende fuentes de agua, plantas de tratamiento de agua potable en que estamos hablando de llegar a una cobertura de aproximadamente entre el 98 y el 99%”, detalló.

En tanto, Raúl Pérez-Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, consideró que se debe “convencer a los equipos al interior del Estado para adaptar los contratos a diferentes adversidades futuras”. De esta manera, los inversionistas de los proyectos verán riesgos mínimos para bancarizar las iniciativas.

A su turno, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, resaltó varios proyectos que tienen encaminados, entre ellos la petroquímica, que será un negocio netamente privado, pero genera mucho interés de parte del Estado por tener un impacto directo con el sector agrícola y la agroexportación que percibirá una fluctuación de precios a raíz del tarifario de Donald Trump.