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Resumen

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Daniel Mas, biministro de Economía y Minería de Chile.
Daniel Mas, biministro de Economía y Minería de Chile.
/ Oscar Ordenes Rivera
Por María Rosa Villalobos

Desde que el presidente Antonio Kast asumió el gobierno chileno, 21 proyectos mineros por más de US$24.500 millones han ingresado al sistema de evaluación ambiental de dicho país. “En Chile pasamos cinco o seis años poniendo muchísimos obstáculos al desarrollo de la minería y hoy tenemos el desafío de revertir ese escenario”, asegura Daniel Mas, biministro de Economía y Minería del país vecino quien visitó brevemente el Perú y sostuvo reuniones con distintas autoridades peruanas.

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Entrevista