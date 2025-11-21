A puertas del Black Friday, una de las fechas más importantes para el consumo a nivel global, los resultados del EY Future Consumer Index 2025 revelaron que los consumidores evalúan el rendimiento, la calidad y la comodidad como parte del valor total del producto: el 48% de los consumidores estaría dispuesto a volver a una marca si percibe una mejora significativa en la calidad, el rendimiento o el sabor del producto.

Además, el 36% lo haría por una mejor relación precio-calidad. Las categorías que más innovan como belleza (43%), cuidado personal (39%) y del hogar (39%), son las que hoy generan mayor lealtad.

“El reto para las empresas no está solo en mantener márgenes, sino en innovar de manera genuina, comunicando con transparencia y demostrando valor real en cada producto. El 35% de consumidores ya no considera la marca como un factor relevante en su decisión de compra, lo que refuerza la necesidad de repensar cómo conectar con un consumidor más exigente y racional. Por eso, este Black Friday será una oportunidad para que las marcas puedan diferenciarse a través de la innovación y calidad; pues actualmente, la percepción de valor define la decisión de compra”, señaló Marco Orbezo, socio de Consultoría de EY Perú.

Asimismo, se reveló que el 78% de los consumidores percibe una reducción en el tamaño o cantidad de los productos por el mismo precio, práctica conocida como shrinkflation, y el 77% ha cambiado su comportamiento de compra en respuesta al alza de precios.

Este escenario está debilitando la confianza del consumidor y acelerando el cambio hacia opciones más económicas o innovadoras. El estudio, que analiza el comportamiento de más de 20,000 consumidores a nivel global, muestra que la shrinkflation está redefiniendo la percepción de valor y confianza entre consumidores y marcas.

De acuerdo con el estudio de EY, el 42% de los encuestados considera que muchas de las “mejoras” en el mercado son recortes de gasto disfrazados y solo 1 de cada 10 consumidores afirma que el mensaje de la marca resuena con sus necesidades y valores.

“La shrinkflation está generando una tensión en el vínculo de confianza con el consumidor. Las marcas deben apostar por la innovación, desarrollo y sostenibilidad para fortalecer su vínculo con el cliente. De hecho, un tercio de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos que realmente mejoren el rendimiento. Ese es el camino para consolidarse como una marca confiable frente al consumidor”, finalizó Marco Orbezo, Socio de Consultoría de EY Perú.