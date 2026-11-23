Según el Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), el 81% de quienes conocen Black Friday, Cyber Monday o Singles’ Day planea comprar durante estas jornadas. Sin embargo, solo el 54% de los encuestados confía en que los descuentos anunciados para Black Friday representan una reducción real frente al precio habitual. Mientras tanto, el 20% desconfía activamente de esos descuentos y el 27% mantiene una postura neutral.

La intención de compra muestra un leve crecimiento respecto de 2025, cuando alcanzaba el 79%. Sin embargo, el desafío para los comercios ya no pasa únicamente por ofrecer descuentos atractivos, sino por convencer a los consumidores de que las promociones representan un ahorro real.

En un contexto en el que los compradores comparan cada vez más precios y beneficios, la credibilidad de las ofertas se convierte en un factor clave para impulsar las ventas. A esta desconfianza se suma un creciente cansancio frente a las promociones. Según el estudio, el 22% de los consumidores planea gastar menos o evitar los eventos de descuentos de fin de año porque considera que las ofertas están disponibles durante todo el año.

En Perú, el calendario comercial de 2026 incluye cinco campañas de descuentos online: tres ediciones de CyberWow, organizadas por IAB Perú, y dos de Cyber Days, impulsadas por la Cámara de Comercio de Lima. A estas se suma el Black Friday de noviembre. Esta dinámica plantea un desafío para los comercios: diferenciar sus promociones en un escenario en el que los descuentos ya no son suficientes para captar la atención de los compradores, en línea con los hallazgos del Global Black Friday Report de BCG.

“El consumidor llega al Black Friday con intención de comprar, pero necesita comprobar que está haciendo un buen negocio. Para los retailers, eso exige mostrar el ahorro con referencias claras y condiciones fáciles de entender. La confianza se construye cuando la promoción que se comunica coincide con lo que el cliente encuentra al comprar”, señaló Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG.

El valor de una oferta va más allá del precio

El informe también reveló que cerca del 70% de los consumidores no compraría un producto, incluso si pudiera pagarlo, cuando considera que no ofrece suficiente valor. La calidad y la conveniencia también influyen en esa evaluación.

De hecho, el descuento mínimo que los consumidores consideran necesario para identificar una buena oferta se redujo del 32% en 2025 a aproximadamente el 30% en 2026. Esto sugiere que, más que exigir rebajas cada vez mayores, los compradores buscan propuestas cuyo valor puedan reconocer y comprobar.

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Esta percepción también influye en la manera en que los consumidores evalúan las promociones. Una rebaja menor, simple y sin restricciones puede resultar más atractiva que un descuento mayor acompañado de exclusiones difíciles de interpretar. Para los comercios, el desafío es facilitar la comparación de precios y comunicar con claridad tanto el costo final como las condiciones de cada oferta.

Los resultados del estudio también muestran que la reputación del comercio y las garantías de devolución del dinero son los factores que más contribuyen a generar confianza, ambos con una puntuación neta del 65%. Les siguen las reseñas de compradores verificados (59%) y la comparación clara entre el precio habitual y el promocional (58%). En contraste, las recomendaciones de influencers registran apenas un 3%, lo que evidencia que los consumidores valoran más las señales concretas de credibilidad que los mensajes promocionales.

La IA ayuda a comparar y verificar las ofertas

Entre quienes prevén comprar durante estas jornadas, el 56% ya utilizó inteligencia artificial generativa en alguna etapa del proceso de compra o planea hacerlo para los próximos eventos, una cifra que aumentó 8 puntos porcentuales respecto de 2025. Además, entre los usuarios de esta tecnología, el 86% considera que resulta útil y el 78% afirma que incrementa su probabilidad de concretar una compra. En la evaluación de ofertas, el 39% de los encuestados confía en la IA para comparar precios entre comercios y el 37% para contrastar las características de los productos.

“La IA facilita que las personas contrasten precios y características antes de decidir. Eso eleva la exigencia para las marcas, que necesitan ofrecer información consistente y verificable en todos sus canales. La oportunidad está en facilitar esa comparación y respaldar cada oferta con información que permita entender por qué vale la pena”, agregó Astudillo.

A partir de estos hallazgos, BCG identifica tres prioridades para que los retailers fortalezcan sus estrategias comerciales durante el Black Friday y las campañas de fin de año: