Las ventas retail formal durante el Black Friday (Viernes Negro), podrían alcanzar los US$ 12 millones, lo que representaría un crecimiento de entre 8% y 10% respecto a los US$11 millones estimados en 2025, según proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La presidenta del gremio, Leslie Passlacqua, señaló que este evento, que se realizará el viernes 27 de noviembre, marca el inicio de la campaña navideña lo que anticipa una alta actividad tanto en tiendas físicas como en canales digitales.

Sobre ello, indicó además que las promociones no se limitarán a esa fecha, sino que se extenderán durante varios días, en el marco de la campaña Black Week, que se enlazará con el Cyber Monday, previsto para el lunes 30 de noviembre.

“A ello se suman las campañas Cyber Wow y Cyber Outlet (antes Cyber Days), desarrolladas durante el mes, lo que contribuirá a dinamizar el consumo y extender las oportunidades de compra de cara a la Navidad”, comentó.

Mayor impulso de las compras online

Passalacqua sostuvo que uno de los factores que favorecerá esta campaña será el crecimiento del comercio electrónico en provincias, que actualmente concentran el 55% de las ventas por internet. Entre las ciudades con mayor dinamismo destacan Trujillo, Arequipa y Piura.

Otro factor que contribuiría al movimiento comercial sería la mayor liquidez de los trabajadores tras el reciente depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuyo libre retiro se mantiene vigente hasta finales del presente año.

En cuanto al comportamiento del consumidor, se proyecta que el ticket promedio de compra supere los S/350, por encima de los S/320 registrados el año pasado. Este monto podría incrementarse por la adquisición de productos de mayor valor, especialmente en categorías de gama alta.

Categorías que impulsarán el Black Friday

Entre las categorías que registrarán mayor demanda destacan los productos tecnológicos y electrónicos como smartphones, laptops, consolas, audífonos y televisores 4K. También están los electrodomésticos y artículos de línea blanca, impulsadas por compras anticipadas de fin de año y la próxima campaña de verano. Por su parte, moda, calzado y belleza, registrarían un relevante dinamismo gracias a las ofertas flash, cupones y promociones de marcas oficiales que apuestan fuertemente por canales directos. A esta categoría se suman los artículos para el hogar, decoración y muebles, así como los viajes y experiencias, que también captaran el interés de los consumidores.

Compras digitales

Respecto a los canales de compra, se estima que entre el 35 % y 40 % de las ventas se realizaría por medios digitales, mientras que las tiendas físicas concentrarían el porcentaje restante, principalmente en malls, supermercados y cadenas de electrodomésticos.

En este escenario, Leslie Passalacqua sostuvo que la omnicanalidad cobrará mayor relevancia, pues los consumidores suelen comparar precios por internet y concretar sus compras en establecimientos físicos, o viceversa. “Para captar esta demanda, los comercios vienen apostando por campañas anticipadas y extendidas, descuentos por tiempo limitado, alianzas financieras, facilidades de pago y beneficios como el envío gratuito. Asimismo, buscan fortalecer la atención personalizada y conectar sus distintos canales de venta para mejorar la experiencia de compra y fidelizar a sus clientes”, comentó.

Recomendaciones para una compra segura

Ante la proximidad del Black Friday, el Gremio Retail y Distribución de la CCL recomienda a los consumidores tomar en cuenta las siguientes medidas: