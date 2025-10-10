La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, en una jornada que comienza tras la salida de Dina Boluarte de la presidencia en medio de una crisis política y social del país, en la que ayer por la noche juramentó José Jerí como nuevo mandatario, quien era presidente del Congreso.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la bolsa local, cae 0,44% al pasar de 39.174 a 39.001 puntos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0,31% al pasar de 1.013 a 1.009 puntos.

Además, en la cual Wall Street abrió ligeramente al alza este viernes, recuperándose de la caída del día anterior, mientras los inversores esperan con optimismo el inicio de la temporada de resultados corporativos, la próxima semana.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores favorables.

El índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina sube 0,37%. El índice Standard & Poor’s avanza 0,19%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq es de 0,18%.