Este resultado superó ampliamente el rendimiento promedio registrado por los mercados latinoamericanos (+12%) y por los mercados emergentes (+25%). Foto: GEC.
Este resultado superó ampliamente el rendimiento promedio registrado por los mercados latinoamericanos (+12%) y por los mercados emergentes (+25%). Foto: GEC.
/ LUCERO DEL CASTILLO
Por Redacción EC

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el primer semestre de 2026 con un sólido desempeño, reflejado en la rentabilidad acumulada de 28,3% en soles (26,6% en dólares) alcanzada por el índice MSCI nuam Perú General, posicionando al mercado peruano entre los de mejor desempeño de América Latina y registrando su mejor primer semestre desde 2017.

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