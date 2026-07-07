La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el primer semestre de 2026 con un sólido desempeño, reflejado en la rentabilidad acumulada de 28,3% en soles (26,6% en dólares) alcanzada por el índice MSCI nuam Perú General, posicionando al mercado peruano entre los de mejor desempeño de América Latina y registrando su mejor primer semestre desde 2017.

Este resultado superó ampliamente el rendimiento promedio registrado por los mercados latinoamericanos (+12%) y por los mercados emergentes (+25%), consolidando el atractivo del mercado peruano para los inversionistas y evidenciando la capacidad de las empresas listadas para generar valor incluso en un entorno de elevada incertidumbre.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Lima, el desempeño del mercado estuvo impulsado principalmente por el buen comportamiento de compañías de los sectores minero, financiero y de consumo, que lideraron las ganancias del semestre. Entre ellas destacaron Nexa, Intercorp y Credicorp, cuyas acciones registraron valorizaciones de hasta 99%, reflejando tanto la recuperación de sus perspectivas de negocio como la mayor confianza de los inversionistas en el potencial de crecimiento de estas compañías.

La evolución positiva de la bolsa peruana se produjo en un contexto especialmente desafiante para los mercados financieros. Durante los primeros seis meses del año, los inversionistas enfrentaron episodios de volatilidad asociados a las tensiones geopolíticas internacionales, la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés en las principales economías y el proceso electoral peruano.

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“Este desempeño confirma la fortaleza del mercado peruano y el valor que los inversionistas siguen encontrando en nuestras empresas. En un entorno de mayor incertidumbre, la bolsa peruana volvió a demostrar que cuenta con compañías competitivas, con fundamentos sólidos y capacidad para generar valor de largo plazo”, destacó Julio Plácido, gerente comercial de corredoras y fondos de nuam.

El optimismo del mercado también se reflejó en las perspectivas de los analistas. Durante el semestre, las áreas de research de las Sociedades Agentes de Bolsa revisaron al alza los precios objetivo de 18 de las 21 empresas bajo cobertura, una señal de confianza en la evolución de sus resultados y en las oportunidades que continúan ofreciendo las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Lima.

La BVL indicó que de cara a la segunda mitad del año, la evolución del mercado continuará condicionada por factores internacionales y por la definición del escenario político local. Sin embargo, las expectativas se mantienen favorables gracias a la solidez de los fundamentos corporativos, las perspectivas positivas para sectores estratégicos como minería y servicios financieros, y el interés sostenido de los inversionistas por el mercado peruano.