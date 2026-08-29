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A través de un acuerdo transaccional con Gramercy, el Estado pactó un pago fraccionado de la deuda que tiene tras un laudo arbitral relacionado con bonos de la reforma agraria.
A través de un acuerdo transaccional con Gramercy, el Estado pactó un pago fraccionado de la deuda que tiene tras un laudo arbitral relacionado con bonos de la reforma agraria.
Por Redacción Economía

Los bonistas de la reforma agraria han acudido al Tribunal Constitucional para pedir que ordene al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corregir la fórmula con la que calcula la deuda que el Estado mantiene con ellos desde hace más de 50 años.

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