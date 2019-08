Renta Joven: ¿quiénes pueden aplicar y a cuánto debe ascender su ingreso?

El Ministerio de Vivienda (MVCS) publicó este lunes el reglamento para poner en aplicación el Bono de Arrendamiento, también conocido como Renta Joven o Bono Mi Alquiler. Con este, se podrá acceder a un subsidio de S/495,6 para viviendas cuya renta mensual no supere los S/1.558.

Un aspecto relevante a considerar es que se podrá acceder a la convocatoria pública de estos bonos con un grupo familiar o de no dependientes; siempre que tengan entre 18 y 40 años de edad al momento de la postulación.

En tal sentido, el grupo familiar debe estar constituido por un mínimo de dos personas que tengan un parentesco (segundo grado de consanguinidad o el primer grado de afinidad) o sean una pareja (casada o convivientes). En tanto, los integrantes del grupo de no dependientes no debe tener una dependencia económica, no constituyen carga familiar y pueden o no tener parentesco consanguínea.

El ingreso mensual máximo familiar o grupal es el percibido por los integrantes de los grupos constituidos menos los descuentos de Ley y no debe exceder los S/3.538, de acuerdo al el valor actualizado del ingreso mensual máximo publicado por el Fondo MiVivienda.

No se consideran ingresos, aquellos percibidos por acreencias, premios o bonificaciones extraordinarias.

Así, en el caso de las parejas que apliquen al subsidio, se tomará en cuenta el ingreso mensual de ambos; lo mismo sucederá con los grupos de personas sin parentesco que formen un grupo de no dependientes.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

El arrendador y arrendatario deberán acudir ante un notario o un juez de paz letrado que cuente con convenio con el Fondo MiVivienda, para que suscriban el contrato de arrendamiento de inmueble, mediante el Formulario Único de Arrendamiento (FUA).

Asimismo, deberá certificar las firmas del arrendador y arrendatario; y remitir una copia certificada del mismo al administrador del Registro Administrativo de Arrendamiento para su registro.

Probablemente ese sea el trámite que implique un mayor tiempo si es que no se capacita al personal adecuado en los Juzgados de Paz, adicionalmente del número de Juzgados que se tiene por distrito, indicó Carola Pacheco, gerente general de ADI Perú.

Además, señaló que la oferta de alquiler se generará en la medida que el trámite para acceder al bono, como la ejecución del mismo, se den en los tiempos adecuados.