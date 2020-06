El Bono Electricidad fue oficializado el último sábado a través de un decreto de urgencia. Con esta medida se busca favorecer a 5,3 millones de familias de los sectores C y D con un subsidio de 160 soles para sus recibos de electricidad.

Este beneficio alcanza a los consumos efectuados desde marzo pasado hasta diciembre próximo. Entre las condiciones del Bono Electricidad es que se aplicará a quienes tengan consumos de hasta 125 kW/h al mes y no más de 150 kW/h de consumo promedio entre enero y febrero de este año.

Para Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la iniciativa es positiva y necesaria. Y si bien concuerda con que se beneficie a los sectores menos favorecidos, no se debe olvidar a los demás usuarios. “Hay población de clase media que enfrenta el mismo problema con recibos de electricidad que están en el orden de 500 o 600 soles”.

Más allá de estos paliativos, Cáceres indicó que el problema de fondo es que las empresas de electricidad han hecho un cálculo basándose en el promedio histórico, sin embargo, la facturación ha sido excesiva. “Por ejemplo, si una persona pagaba 200 soles en promedio en los últimos seis meses, ahora le llega un recibo por 500. Esto es inexplicable”.

Asimismo, expresó que Osinergmin debe realizar “una fiscalización eficiente, técnica y severa, pero hasta ahora brilla por su ausencia”.

El titular de Aspec puso como ejemplo a los representantes de Enel, quienes sostienen que los recientes incrementos en los recibos son comprensibles porque estamos más tiempo en casa. “A mí me parece una respuesta inaceptable, porque te puede subir en algo el consumo, pero no te pueden duplicar o triplicar. Me causa estupefacción la forma en que las empresas enfrentan este tema”, puntualizó.

¿Qué hacer si el recibo de luz registró un monto excesivo?

Son varias las familias que han visto cómo se incrementan sus recibos de servicios eléctricos. Lo primero que hay que hacer es presentar el reclamo. Ante el cierre de los locales por la pandemia, se puede reclamar vía virtual o telefónica. Una vez ingresado recibirás un código de reclamo. A partir de ese momento, la empresa tiene hasta 30 días de plazo para resolver.

Durante este tiempo el usuario no está obligado a pagar nada. Precisamente, cuando se presenta un reclamo por un monto excesivo, la cobranza se suspende hasta que se resuelva.

Cuando la empresa da una respuesta, el usuario puede estar de acuerdo o no y según esto puede apelar. La apelación se presenta ante la empresa y esta lo eleva ante Osinergmin. Hasta que el organismo supervisor no se pronuncie en segunda instancia, tampoco se puede exigir el pago. Si al final de este proceso, el Osinergmin considera que el usuario debe pagar, se negocia para un pago fraccionado.

Cáceres resaltó que Osinergmin debe supervisar básicamente dos cosas: “Una, si el usuario puede presentar sus reclamos por los canales correspondientes, y lo segundo es cómo se va a compensar a los usuarios a los que se les cobró de más”.

