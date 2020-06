Para garantizar la liquidez en los hogares peruanos en tiempos de pandemia, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) consideró necesario otorgar al menos un bono mensual a las familias.

Así lo dijo Julio Velarde durante la reciente conferencia para presentar sus proyecciones macroeconómicas.

“Yo creo que realmente se necesita al menos un bono mensual. Aunque con un mejor diseño, pero sí es necesario. Obviamente no puede cobrarse indefinidamente, un Gobierno no puede gastar cuando no tiene ingresos. Eso le corresponde al MEF, pero sí creo que es necesario”, comentó.

En esa línea, explicó que la entrega de los bonos se anunció luego de 15 días de anunciado el estado de emergencia y luego las medidas se ampliaron. “Pero es básicamente para un mes y ha sido muy poco”, explicó Velarde quien confirmó que este dinero asignado a las familias “van a gastar, es una inyección directa”.

Las declaraciones de Velarde se dan luego de que el primer ministro, Vicente Zeballos, anunciara que el Ejecutivo se encuentra evaluando la entrega de un nuevo bono.

Finalmente se refirió a la nueva etapa de la Reconstrucción con Cambios. “Es una buena decisión. Ya era hora. Desgraciadamente los primeros gastos serán para hacer estudios. Los efectos se notará casi a fin de año y el próximo”, agregó.

