Renta Joven: Se aprueba la ley para otorgar subsidios a viviendas para jóvenes

El Pleno del Congreso aprobó con 80 votos a favor y 0 en contra el proyecto de ley denominado como Renta Joven (ex Bono Mi Alquiler), el cual crea un 'Bono de Arrendamiento para Vivienda' con el objetivo de otorgar, mensualmente y por un tiempo máximo de 5 años, ayuda económica para arrendar "una vivienda adecuada".

Se ha estimado el monto del bono en un promedio de S/300. Sin embargo, no se puede determinar con exactitud, ya que la oferta en alquiler es muy variada. El porcentaje de subsidio, o la cifra exacta, será establecida en el reglamento, que deberá entregarse en 30 días en caso el Ejecutivo no tenga ninguna observación. El documento sí establece que el valor del subsidio a otorgarse será proporcionalmente al valor del alquiler.

"Reglamento sale en mayo, el primero de junio empieza a funcionar el bono", confirmó el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, a El Comercio.

Respecto a la distribución del bono, un porcentaje del subsidio se destinará para cubrir el pago del arriendo de la vivienda. El otro porcentaje restante formará parte del ahorro orientado al pago de la cuota inicial o parte de esta para la adquisición de una vivienda propia (el plazo máximo de ahorro con este bono es de 5 años).

El proyecto ha pasado por diversas modificaciones desde que fue propuesto inicialmente por Bruce. De acuerdo a la última versión de la iniciativa, se pretendía subsidiar el 30% del alquiler mensual a menores de 40 años con ingresos de hasta S/2.600. Este solo se iba a aplicar a aquellos arrendamientos cuyo valor máximo sea de S/1.500 mensuales.

Al respecto, Bruce afirmó que el inmueble que se está alquilando debe costar S/1.500 como máximo, se entrega bono de S/500 soles, 70% va para subsidiar alquiler y 30% a cuenta de ahorros forzosos.

"La persona tendría más o menos S/10 mil para cuota inicial para comprarse vivienda después de esos cinco años en Techo Propio o Mivivienda. Son cosas que están sucediendo en el sector", destacó.

BENEFICIADOS

De acuerdo al dictamen aprobado, al 2017, existía un total de 276.279 hogares de escasos recursos que viven en viviendas alquiladas y que la edad del jefe de hogar está en el rango de 18 a 40 años.

Carlos Bruce, ministro y congresista de Peruanos por el Kambio, dijo que ya podrán trabajar como un gabinete con la confianza del Parlamento. (Foto: GEC)

En este sentido, las personas que apliquen al bono deberán tener las siguientes características:

1. El grupo familiar o grupo conformado mínimo por dos personas, no dependientes, peruanos.

2. Tener entre 18 y 40 años y ser personas de escasos recursos.*

3. No ser propietario o copropietario de vivienda, terreno o aires independizados para vivienda.

4. No encontrase postulando a otro programa de apoyo habitacional y no haber sido beneficiario de alguno de estos en cualquiera de sus modalidades.

*Respecto al punto dos, el Ministro Bruce explicó a El Comercio que el grupo beneficiario puede ser segmentado, empezando por personas menores de 30 años y alcanzando hasta los 40.

PRESUPUESTO ESTATAL

La entrega de los bonos se hará de manera progresiva y serán con cargo al presupuesto institucional del MVCS, "sin demandar recursos adicionales al tesoro público", indica el documento.

Los recursos para el subsidio y el monto promedio de subsidio alcanzan los S/5.331 millones, los cuales serán utilizados en un lapso de 15 años.

"El flujo de atención pasa de 669 Bonos al primer mes del año 1 hasta 9.000 a fin del año. Llegando a contar con un stock de atención de 202.928 bonos el primer del año 11 y reduciendo hasta culminar con 5.488 bonos a fin del año 15", se lee en el documento.

Cabe destacar que el beneficiario del bono puede solicitar el desembolso anticipado del ahorro, destinado al pago de la cuota inicial o parte de esta para la adquisición de una vivienda antes del cumplimiendo de 5 años. El Fondo Mivivienda será el encargado de la administración del Bono de Arrendamiento para Vivienda.