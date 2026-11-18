Las microempresas privadas con entre dos y diez trabajadores podrán recibir un subsidio único de S/100 por cada empleado que percibía la remuneración mínima de S/1.130 en agosto de 2026. La medida, que busca sostener el empleo formal ante el aumento de los costos operativos, se oficializó mediante el Decreto de Urgencia N° 017-2026 y fue publicado el 18 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

El beneficio deberá cubrir los abonos de las microempresas elegibles y no podrá destinarse a un fin distinto. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cabe precisar que el subsidio forma parte del paquete que el Gobierno anunció a fines de septiembre, cuando comunicó el incremento de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.230 desde el 1 de octubre. La medida inicialmente consideraba que el apoyo alcanzaría a negocios con entre dos y 10 empleados, con el objetivo de compensar parte del mayor costo laboral derivado de la subida de la remuneración mínima.

El Gobierno había previsto el pago para fines de octubre, pero el decreto que regula el subsidio fue publicado el 18 de noviembre.

Para acceder al subsidio, las microempresas deben registrar ventas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) , contar con entre dos y 10 trabajadores sujetos al régimen laboral privado y tener el RUC activo, con domicilio fiscal habido al 30 de septiembre.

Además, deben haber declarado los aportes a EsSalud y las retenciones del Impuesto a la Renta de quinta categoría correspondientes a agosto. El subsidio se calculará solo por trabajadores que figuren en la Planilla Electrónica de ese mes, con una remuneración básica de S/1.130 y relación laboral vigente al momento de publicación del decreto.

El Bono Mype dependerá de la cantidad de trabajadores que cumplan esas condiciones. Por ejemplo: una microempresa con dos empleados elegibles obtendrá S/200; una con 10, el máximo previsto bajo este esquema, recibirá S/1.000.

Cabe precisar que el decreto no tiene carácter remunerativo, por ende, no será considerado para el cálculo de beneficios sociales de los trabajadores como la CTS, gratificaciones o vacaciones. Se prohíbe además que las empresas utilicen el dinero para descontar, compensar o imputar obligaciones laborales y de seguridad social. El beneficio tampoco las libera del pago de la remuneración mínima vigente.

Asimismo, la Sunat remitirá al MTPE la información de los potenciales beneficiarios. Luego, el ministerio publicará la relación de microempresas elegibles.

Las empresas elegibles tendrán cinco días hábiles para registrar su Código de Cuenta Interbancario en Sunat Operaciones en Línea. Si el código es rechazado o la empresa no cuenta con una cuenta habilitada, el Banco de la Nación abrirá una cuenta para realizar el abono.