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Resumen

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Inundaciones en Piura tras lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)
Inundaciones en Piura tras lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista)
/ Tania Bautista
Por Fiorella Gil Mena

Keiko Fujimori junto con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó acciones en Palacio de Gobierno, como parte de la respuesta del Ejecutivo frente a los riesgos económicos que enfrenta el Perú.