Keiko Fujimori junto con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó acciones en Palacio de Gobierno, como parte de la respuesta del Ejecutivo frente a los riesgos económicos que enfrenta el Perú.

Entre las príncipales medidan figuran la entrega de bonos a familoas vulnerabmes, el impulso al gasto público para culminar obras paralizadas y la continuidad de los trabajos de manrenimiento de colegios, centros de salud, comisarias y carreteras.

Estas medidas buscan atender las necesidades prioritarias de la población, contribuir la dinamización de las economías regionales y genersr oportunidades de trabajo.