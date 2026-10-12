BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @bts_bighit)
BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @bts_bighit)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) verificó las actividades comerciales que se efectuaron durante los tres conciertos que la banda surcoreana “BTS” brindó en nuestro país, que registró ingresos de más de S/5,8 millones por la venta de bebidas, alimentos y merchandising.

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