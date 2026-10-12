La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) verificó las actividades comerciales que se efectuaron durante los tres conciertos que la banda surcoreana “BTS” brindó en nuestro país, que registró ingresos de más de S/5,8 millones por la venta de bebidas, alimentos y merchandising.

Un equipo de 20 inspectores tributarios de la Sunat se encargó de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 24 establecimientos autorizados para comercializar productos dentro del Estadio San Marcos, donde se realizaron los tres conciertos. También se verificó si los contribuyentes estaban inscritos en el RUC y emitían comprobantes de pago.

Por la comercialización de merchandising (ropa y accesorios) se registraron ingresos por S/5,649,961, cifra récord desde que se efectúan los controles a espectáculos masivos. Por las ventas de alimentos y bebidas (hamburguesas, cerveza, gaseosas y otros) se generaron ventas por S/208,6248.

Con este tipo de intervenciones, Sunat puede realizar las proyecciones y cruces de información para validar que los ingresos declarados por los contribuyentes fiscalizados correspondan a las operaciones realizadas durante los conciertos y sean declarados oportunamente, cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Cabe precisar que, cumpliendo con los procedimientos establecidos, los promotores que trajeron a la banda y los propios artistas pagaron por concepto de tributos más de S/18 millones. La declaración y pago se efectuó antes de realizar los conciertos.

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Asimismo, Sunat recordó que que es muy importante que los asistentes a conciertos y otros espectáculos masivos, soliciten su comprobante de pago cuando realicen la compra de algún producto, la entidad también reafirmó su compromiso de promover el cumplimiento tributario y asegurar las condiciones necesarias para garantizar la competencia formal en este tipo de eventos, que impulsan el crecimiento económico del país.

En lo que va del año, Sunat ha realizado controles a las presentaciones de artistas como Bad Bunny, Alejandro Saenz, The Killers, Milo J y ahora BTS, detectando ingresos solo por las ventas de alimentos, bebidas y merchandising superiores a los S/10 millones.