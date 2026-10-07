Concierto de BTS en San Marcos. Foto: EC.
Concierto de BTS en San Marcos. Foto: EC.
Por Redacción EC

BTS, la agrupación surcoreana ofrecerá este 7, 9 y 10 de octubre tres conciertos en el Estadio San Marcos. La llegada del grupo musical pone en agenda una tendencia con potencial para el turismo. El estudio “Turismo musical y el efecto BTS”, elaborado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), recoge tendencias globales que permiten comprender este mercado.

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