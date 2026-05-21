Resumen

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Compañía de Minas Buenaventura se mantiene en NYSE desde el 15 de mayo de 1996. (ANGELA WEISS / AFP)
Compañía de Minas Buenaventura se mantiene en NYSE desde el 15 de mayo de 1996. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Redacción EC

Compañía de Minas Buenaventura anunció la conmemoración de sus 30 años de presencia continua en la Bolsa de Nueva York (NYSE),desde el 15 de mayo de 1996, , el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas.

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