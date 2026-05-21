Compañía de Minas Buenaventura anunció la conmemoración de sus 30 años de presencia continua en la Bolsa de Nueva York (NYSE),desde el 15 de mayo de 1996, , el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas.

La empresa marca un hito en la historia empresarial del Perú al convertirse en la primera compañía peruana y la primera empresa minera latinoamericana con full listing (cotización completa) en esta bolsa

“Cumplir 30 años en la Bolsa de Nueva York refleja la solidez, resiliencia y capacidad de adaptación que ha demostrado el equipo de Buenaventura a lo largo de su trayectoria, superando crisis políticas, sociales, económicas y ciclos complejos que han marcado la historia reciente del Perú y de la industria minera. Este aniversario reafirma nuestro compromiso con una minería peruana responsable, transparente y con visión de largo plazo”, expresó Leandro García, gerente general de la compañía.

Diversos analistas destacan que es considerablemente menor el tiempo promedio de permanencia de una empresa en índices y mercados internacionales como este, por lo que mantenerse durante tres décadas en la NYSE es un indicador de rigurosidad, altos estándares de transparencia y cumplimiento de estrictas normas internacionales.

“Este hito ha sido posible gracias a un esfuerzo muy grande de todo el equipo humano de Buenaventura, lo que nos ha permitido sacar adelante nuevos proyectos, generar empleo formal y posicionar al Perú como un destino de inversión confiable y atractivo”, agregó Roque Benavides, presidente del directorio de la compañía.

Finalmente, Buenaventura reafirmó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y competitividad para promover el desarrollo sostenible de sus operaciones, trabajadores, familias, comunidades y el Perú.