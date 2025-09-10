Buenaventura, Intercorp Financial Services y Ferreycorp reflexionan e invitan a invertir en el país durante el inPerú

Durante el evento realizado en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE en Madrid, durante el tercer día del inPerú - el’ roadshow’ de inversiones de la Bolsa de Valores de Lima- tres empresarios peruanos participaron de un panel de conversación sobre el mercado peruano y su potencial como plaza de inversión. Se trata de Luis Felipe Castellanos, CEO de Intercorp Financial Services; Roque Benavides, presidente de Buenaventura; y Mariela García de Fabbri, CEO de Ferreycorp.

Los tres invitaron a los asistentes -inversionistas internacionales y autoridades- a apostar por el Perú, mencionando las normas constitucionales que respaldan las reglas claras en nuestro país, así como las opciones de inversión existentes en el retail y la minería.

García resaltó la necesidad de simplificar el sistema tributario, formalizar a las pymes, y mejorar la rigidez y el costo laboral en el Perú. Benavides, por su lado, hizo referencia a nuestra economía informal. “Si queremos reducir la informalidad, necesitamos bajar la valla para que todos se integren, para que nadie tenga miedo a integrarse a la formalidad. El mercado laboral es muy rígido. No creo que haya nada peor para un jefe de hogar que no tener un puesto de trabajo”, afirmó el ejecutivo.

A su turno, Castellanos agregó que la estructura laboral actual es la única forma que tienen algunos peruanos para sobrevivir, explicando la necesidad de brindar mayores oportunidades. “Nosotros siempre decimos que el crédito más caro es el que no tienes”, dijo.

economía peruana

Los tres empresarios peruanos, además, resaltaron la posición geográficamente privilegiada de la que goza nuestro país. Mientras que Castellanos resaltó la conectividad portuaria y aérea -mencionando al puerto de Chancay y al nuevo aeropuerto Jorge Chávez-, García hizo hincapié en las relaciones económicas duraderas con occidente, y las nuevas con el Asia. “Estamos viendo mucha inversión en energía solar y energía eólica. Además, está el gran desarrollo agroexportador”, mencionó la ejecutiva durante su alocución.

Finalmente, Benavides explicó el intensivo uso del cobre en la industria automovilística. “Los autos eléctricos consumen 4 veces más de cobre. En 5 o 6 años no habrá suficiente cobre para la industria y el consumo. Nosotros en el Perú nos encontramos, junto a Chile, en una cadena de cobre; producimos el 40% de cobre del mundo”.

La mesa concluyó con aplausos de los asistentes en una sala llena al término de la tarde del miércoles.