La compañía de Minas Buenaventura confirmó que su proyecto San Gabriel, ubicado en Moquegua, entrará en operaciones en el último trimestre de este año. El anuncio fue realizado por su director ejecutivo y CEO, Leandro García, durante el Foro de Líderes Mineros Nacionales en Perumin 37.

El ejecutivo informó que el avance de los trabajos finales alcanza el 90% y que la compañía se prepara para obtener su primera barra de oro antes de fin de año. San Gabriel es un proyecto subterráneo de oro y plata, ubicado en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, con una producción estimada de entre 150.000 y 160.000 onzas de oro anuales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, García señaló que Buenaventura evalúa impulsar cuatro proyectos adicionales dentro de su portafolio de ocho operaciones, aunque subrayó que cualquier decisión dependerá de la viabilidad técnica y financiera.

“Debemos ser estrictos en la viabilidad financiera para garantizar la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad incluye lo financiero, lo social y lo ambiental”, puntualizó.

En su intervención en el Perumin 37, destacó además el compromiso de la empresa con el país y la necesidad de atender retos clave para la minería nacional.

“El Perú necesita más minería formal, la que cierra brechas, aporta infraestructura, genera integración y paga impuestos. El desafío está en combatir la minería informal y atraer nuevo talento”, remarcó.