Buscan que trabajadores del hogar accedan a más beneficios laborales

Una iniciativa presentada por el Congreso busca que los trabajadores del hogar perciban por lo menos una Remuneración Mínima Vital (RMV) por una jornada máxima de ocho horas diarias o 48 horas semanales de trabajo, además de una serie de derechos laborales similares al del régimen laboral general.

Actualmente, la Ley N° 27986 establece las disposiciones generales para la contratación de los empleados del hogar, que contempla que el pago del sueldo y jornada laboral sea acordada entre el empleado y el empleador, recibir la mitad de los beneficios laborales (CTS, gratificaciones y vacaciones), entre otras características.

El proyecto de ley 4087 presentado por Nuevo Perú establece elevar el pago de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) a 30 días de la remuneración mensual por cada año laborado (antes era 15 días), y el de las gratificaciones al 100% de la remuneración mensual (antes era 50%).

Además, se establece una sobretasa de 100% adicional por laborar en días feriados (antes era de 50%), un periodo de vacaciones de 30 días (antes era de 15 días) y una remuneración superior a una RMV para los empleados del hogar y dos RMV para los trabajadores cama adentro. También propone otorgar acceso a la licencia pre y post natal del trabajador.

Comparativo entre la Ley N°27986 y el proyecto de ley presentado por Nuevo Perú. (Elaboración propia)

Para Jorge Toyama, socio del Estudio Miranda & Amado Abogados, es positivo que se le establezca el pago mínimo de una RMV y se le otorgue licencias por maternidad, al igual que otros regímenes; sin embargo, respecto a los derechos laborales (CTS y vacaciones), opinó que estos deben ser de aplicación gradual.

"Yo creo que aquí debería tratarse una serie de transición; por ejemplo, en el primer año [se debería aplicar] como es hoy día, el siguiente año 75% y en dos años 100%. No debería haber una subida tan abrupta de beneficios sociales", explicó a El Comercio.

Según indicó, el costo laboral anual de los trabajadores de hogar se elevaría en 20% con la propuesta legislativa, lo cual impactará en el mercado laboral predominantemente informal de estos trabajadores.



En esa línea, Germán Lora, socio del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, resaltó que cerca del 94% de los trabajadores del hogar laboran en la informalidad, por lo que el proyecto "va a hacer que el sector llegue al 0% la formalidad". Además, criticó que se plantee que los trabajadores del hogar perciban mayores ingresos que los del régimen de la micro empresa (tienen 15 días de vacaciones y CTS) quienes sí generan un lucro para el empleador.

"Los trabajadores del hogar no le generan al empleador un lucro, el empleador normalmente no es una empresa sino una persona natural. Se está creando un régimen más caro que un régimen de pequeña empresa, que es donde el empleado le genera rentabilidad, productividad y utilidad a la empresa. Un trabajador del hogar no", añadió a este Diario.

Lora insistió en que el régimen actual no debe ser modificado, ya que "si no pueden garantizar actualmente que una persona tenga formalmente una trabajadora del hogar con el régimen actual, menos lo va a poder garantizar con un régimen más caro".



FOCO EN FISCALIZACIÓN

El proyecto de ley establece una única modificación a la Ley general de Trabajo, para que la inspección del trabajo se pueda dar en una "cada habitación familiar" aún cuando la parte empleadora sea "persona natural" y "cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada o regímenes especiales".

"Esa disposición sería inconstitucional porque solo se puede ingresar a una vivienda particular cuando hay una orden judicial, inminencia de un delito o aceptación de la persona", comentó Toyama.

Según el laboralista, la fiscalización de este regímen es "muy complicada", por lo que se debe apuntar más a un trabajo de persuasión.

Por su parte, Lora indicó que, en vez de elevar los costos laborales, se debe apuntar a mejorar las labores de inspección. Así, saludó que actualmente Sunafil envíe "cartas inductivas" a los empleadores para que demuestren que pagan por una empleada del hogar.

"Estamos haciendo normas que no se van a cumplir", finalizó.