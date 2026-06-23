El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) actualizó los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de valor de las viviendas que califican a este beneficio. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 011-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, para el año 2026 las viviendas con valores entre S/69.900 y S/99.600 accederán al BBP de S/27.800; aquellas con valores mayores de S/99.600 y hasta S/149.200 recibirán un subsidio de S/23.200; las viviendas con precios superiores a S/149.200 y hasta S/248.300 contarán con un bono de S/21.200; mientras que los inmuebles con valores mayores de S/248.300 y hasta S/367.600 accederán a un beneficio de S/7.900.

“Desde el sector seguimos impulsando mecanismos que permitan a más familias acceder a su casa propia. La actualización del Bono del Buen Pagador fortalece el apoyo del Estado y brinda mejores condiciones para que los peruanos cumplan su sueño”, afirmó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

La actualización de los valores responde a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y modifica el Reglamento de la Ley N.° 29033, Ley de Creación del BBP.

De esta manera, se garantiza que el beneficio mantenga su capacidad de apoyo frente a las variaciones del mercado inmobiliario y continúe siendo una herramienta efectiva para las familias interesadas en adquirir una vivienda.

¿Qué es el Bono del Buen Pagador?

El Bono del Buen Pagador (BBP) es una ayuda económica directa no reembolsable que otorga el Estado a las personas que acceden a un Crédito Mivivienda y cumplen oportunamente con sus obligaciones de pago. Este subsidio reduce el monto del financiamiento, facilitando el acceso al crédito hipotecario.