El Bono del Buen Pagador (BBP) es una ayuda económica directa no reembolsable que otorga el Estado a las personas que acceden a un Crédito Mivivienda. Foto: GEC.
El Bono del Buen Pagador (BBP) es una ayuda económica directa no reembolsable que otorga el Estado a las personas que acceden a un Crédito Mivivienda. Foto: GEC.
/ Jakub Zerdzicki
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) actualizó los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de valor de las viviendas que califican a este beneficio. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 011-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano.

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