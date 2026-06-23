El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) actualizó los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de valor de las viviendas que califican a este beneficio. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 011-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano.
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De acuerdo con la norma, para el año 2026 las viviendas con valores entre S/69.900 y S/99.600 accederán al BBP de S/27.800; aquellas con valores mayores de S/99.600 y hasta S/149.200 recibirán un subsidio de S/23.200; las viviendas con precios superiores a S/149.200 y hasta S/248.300 contarán con un bono de S/21.200; mientras que los inmuebles con valores mayores de S/248.300 y hasta S/367.600 accederán a un beneficio de S/7.900.
“Desde el sector seguimos impulsando mecanismos que permitan a más familias acceder a su casa propia. La actualización del Bono del Buen Pagador fortalece el apoyo del Estado y brinda mejores condiciones para que los peruanos cumplan su sueño”, afirmó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.
La actualización de los valores responde a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y modifica el Reglamento de la Ley N.° 29033, Ley de Creación del BBP.
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De esta manera, se garantiza que el beneficio mantenga su capacidad de apoyo frente a las variaciones del mercado inmobiliario y continúe siendo una herramienta efectiva para las familias interesadas en adquirir una vivienda.
El Bono del Buen Pagador (BBP) es una ayuda económica directa no reembolsable que otorga el Estado a las personas que acceden a un Crédito Mivivienda y cumplen oportunamente con sus obligaciones de pago. Este subsidio reduce el monto del financiamiento, facilitando el acceso al crédito hipotecario.