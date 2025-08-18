De acuerdo con las últimas estadísticas de matriculaciones acumuladas a julio 2025 de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el modelo BYD Yuan UP, de BYD, se posiciona como el vehículo 100% eléctrico (BEV) más vendido del país.

Además, en el segmento de Vehículos Híbridos Enchufables (PHEV), BYD se ubica como la marca número 1 en ventas a nivel nacional.Este liderazgo se ve reforzado por el hecho de que dos de los tres modelos PHEV más vendidos en Perú son BYD: el BYD Song Pro y la BYD Shark.

Juan Felipe Salgado, gerente general de Motorysa Perú destacó los resultados, asimismo, sostuvo que seguirán fortaleciendo su presencia en el mercado peruano con soluciones de movilidad sostenible.

“Estos resultados reflejan nuestro compromiso por ofrecer a los peruanos vehículos de nuevas energías que combinan innovación, eficiencia y una experiencia de conducción superior. Continuaremos fortaleciendo nuestra presencia en el país con soluciones de movilidad sostenible que respondan a las necesidades actuales y futuras de los consumidores”, señaló el gerente general de Motorysa Perú.

Con este nuevo hito, BYD reafirmó su posición como referente en la transición hacia una movilidad más limpia y tecnológica.