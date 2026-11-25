Cabify quiere dejar de ser vista únicamente como una aplicación para pedir un taxi. En Perú, la compañía viene ampliando su operación hacia nuevos segmentos de negocio y, aunque la movilidad privada todavía concentra la mayor parte de sus ingresos, otras verticales empiezan a ganar velocidad. La logística de última milla, por ejemplo, registra tasas de crecimiento de entre 80% y 90% anual, mientras que la movilidad corporativa avanza a un ritmo de 40%.

“Hoy yo te diría que tenemos cuatro verticales de negocio: movilidad corporativa, movilidad privada o masiva, logística de última milla, muy enfocada en el mundo corporativo, y también una unidad de retail media o advertising”, explicó Carlos Mendoza, Country Manager de Cabify en Perú, durante su participación en CADE Ejecutivos 2026.

La apuesta por diversificar la operación llega en un año que el ejecutivo califica como especialmente favorable para la compañía. Perú se ha convertido en uno de los mercados de mejor desempeño dentro de Cabify y sus dos segmentos de movilidad vienen creciendo por encima de las expectativas iniciales. En el negocio corporativo, incluso, la expansión supera en más del doble la tasa que habían proyectado.

Sin embargo, el mayor dinamismo está en logística. Esta vertical, que comenzó a operar hace menos de dos años, trabaja con empresas de distintos tamaños, desde pequeños negocios hasta grandes retailers. “Es una vertical que viene creciendo muchísimo, a tasas de 80% o 90% al año. Está viento en popa y esperamos que el año que viene sigamos así”, señala Mendoza.

Carlos Mendoza, Country Manager de Cabify | Foto: Joel Alonzo

Por ahora, la movilidad privada o masiva continúa siendo el principal soporte de los ingresos de la compañía: representa aproximadamente el 65% de su facturación. El negocio corporativo, en tanto, se ha consolidado como una de las líneas de mayor crecimiento dentro de las operaciones más maduras.

La competencia no solo se juega en tarifas

El avance de Cabify ocurre en un mercado cada vez más disputado. Según Mendoza, en Lima operan alrededor de seis o siete jugadores en la industria de aplicaciones de movilidad, en un escenario donde varios competidores concentran su propuesta en ofrecer precios bajos.

La compañía, en cambio, busca diferenciarse por seguridad y calidad. Uno de sus filtros está en la selección de conductores: alrededor del 30% de las solicitudes de admisión son rechazadas porque los postulantes no superan alguno de los controles establecidos. A ello se suma la revisión de la antigüedad y las condiciones de los vehículos que pueden integrar su flota.

“Creemos que la propuesta de diferenciación que tenemos, basada en seguridad y calidad, sobre todo, es lo que nos está haciendo crecer en los subsectores de mercado en los que queremos crecer”, sostuvo.

Ese posicionamiento también tiene una dimensión económica para los conductores. En un mercado donde la mayoría trabaja con dos o tres aplicaciones en simultáneo, la remuneración por cada servicio se convierte en un factor para elegir qué plataforma utilizar.

Carlos Mendoza, Country Manager de Cabify | Foto: Joel Alonzo

“Nos vemos como el jugador que mejor le paga al conductor por cada viaje realizado”, afirmó Mendoza. Aunque la empresa no revela cuánto reciben en promedio por hora o por servicio, el ejecutivo indica que algunos conductores pueden generar ingresos de S/8.000 mensuales e incluso superar ligeramente ese monto.

El directivo subrayó que mantener una ganancia atractiva por viaje es importante para competir por la disponibilidad de los socios conductores. “Para los conductores esto es una fuente de ingresos, es prácticamente como si fuese un trabajo. Bajo un modelo independiente de plataforma y economía colaborativa, pero no deja de ser su trabajo”, agregó.

Más viajes, pero con foco en Lima

El crecimiento de la compañía también se desarrolla en un mercado que ha ampliado considerablemente su tamaño. De acuerdo con un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) citado por Mendoza, en el país se realizan más de un millón de viajes diarios mediante aplicaciones de movilidad. Hace cuatro años, la cifra rondaba los 500.000.

El avance, apuntó, no se ha concentrado únicamente en Lima, pues las provincias han registrado una expansión importante. Sin embargo, Cabify todavía no tiene entre sus prioridades inmediatas ingresar a nuevas ciudades. La operación de movilidad se mantiene enfocada en la capital, donde la empresa considera que existe espacio suficiente para seguir creciendo.

“En Lima hay 11 millones de habitantes y la categoría todavía tiene un nivel de penetración que puede crecer mucho”, comentó. Arequipa aparece como una posible plaza para evaluar más adelante, aunque no forma parte de los planes de corto plazo.

La estrategia pasa por convencer a más usuarios de que existe un valor adicional en viajar con una plataforma que prioriza los filtros de seguridad, la calidad de los vehículos y la cobertura ante accidentes. En ese sentido, Mendoza consideró que la mayor preocupación ciudadana por la inseguridad puede favorecer la demanda por alternativas que ofrezcan mayores garantías.

Carlos Mendoza, Country Manager de Cabify | Foto: Joel Alonzo

Campaña de fin de año

El cierre de año será otra prueba para la operación. Noviembre y diciembre concentran algunos de los meses de mayor demanda de movilidad en Lima, por lo que la compañía apunta a apoyarse en sus herramientas tecnológicas para administrar la disponibilidad de conductores y asignar los viajes.

“Los algoritmos y modelos de machine learning que tenemos son los que gobiernan el marketplace y generan la asignación eficiente de un viaje”, explicó el ejecutivo.

La empresa, sin embargo, aseguró que no buscará ampliar indiscriminadamente su oferta para atender los picos de demanda. Mendoza sostuvo que los filtros de ingreso y los controles periódicos a los conductores se mantendrán, incluso si ello supone dejar algunos viajes sin atender.

“Somos intransigentes con la seguridad y efectivamente a veces nos vemos en la situación en la que tenemos menos capacidad de atender demanda, pero no negociamos la seguridad de nuestra plataforma”, afirmó.

Una industria que espera reglas claras

Más allá de la expansión comercial, Cabify consideró que el desarrollo del sector todavía enfrenta un pendiente: la regulación. Para Mendoza, en Perú la actividad continúa en un “limbo regulatorio”, debido a que los intentos por establecer reglas específicas no han avanzado al ritmo que esperaba la industria.

El ejecutivo sostuvo que las aplicaciones no deberían ser encasilladas bajo las mismas reglas del taxi tradicional, pues operan como plataformas digitales que conectan la oferta y la demanda y facilitan la prestación independiente de servicios.

“Somos un modelo de economía colaborativa, prestación independiente de servicios, intermediación entre demanda y oferta”, señaló. En ese contexto, espera que el cambio de gobierno permita retomar la discusión y avanzar hacia un marco normativo que reconozca las características del negocio.