El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó el papel del turismo en el desarrollo en su departamento, por lo que consideró fundamental apostar por infraestructura para conectar ciudades y formar nuevos circuitos turísticos .

La autoridad regional participó en el inicio de la 61 edición de la Conferencia Anual de Empresarios (CADE 2023), efectuado en la localidad de Yanahuara, provincia de Urubamba (Cusco), enfatizó que el Cusco no solo es Machu Picchu y planteó la diversificación de los sitios turísticos.

“Cusco no solo es Valle Sagrado, Cusco no solo es Machu Picchu, tenemos un Choquequirao, tenemos un Waqrapukara, tenemos un Raqchi, tenemos un Maucallacta, tenemos un cañón de Suykutambo, tenemos Espíritu Pampa, tenemos el Pongo de Mainique, yo pediría que le demos una mirada al Cusco en esas dimensiones”, señaló.

“Nosotros queremos apostar y estamos apostando por esa infraestructura que nos permita dar accesos, pero para invertir en turismo demandamos también el compromiso de un aparato empresarial para que nos ayude a dar servicios en hoteles, en restaurantes y completar ese ecosistema, ese es el Cusco ahora”, agregó.

Similar opinión tuvo John González, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, quien pidió a las autoridades invertir más por el sector turismo, ya que consideró que es una fuente ingreso que no tiene fin en comparación con la minería y el gas.

“El turismo, cada día, va siendo una fuente de ingreso más importante para la región, y no solo para la región sino para todos los países porque hemos visto el caso de México y de España, donde cada vez se va proponiendo mayores opciones de turismo, y creo que es una de las actividades que no se agota, como el gas y la minería”, manifestó.

Respecto a los conflictos sociales, González consideró que las acciones de Gobierno deben llegar al interior del país. “Por falta de llegar a acuerdos, por falta de diálogo, y dentro de esto hago un llamado al Estado, ya que el Estado no está llegando a la población, no está llegando a las regiones, creo que para gobernar hay que llegar a las regiones, el gobierno no se hace desde la capital”, aseveró.

Además, advirtió que el desarrollo económico en Cusco aún no ha llegado a niveles prepandemia, ya que actualmente se encuentra en menos del 50%.