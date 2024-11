La informalidad y la inseguridad ciudadana retrasan nuestra economía; por ello, fueron abordados en el conversatorio organizado en el segundo día de CADE Ejecutivos 2024. El evento denominado “Formalización e inseguridad: propuesta de trabajadores y empresarios” buscó poner en la mesa algunas soluciones a ambos problemas.

Inseguridad ciudadana, flagelo de todos

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), puso énfasis en el presupuesto para las instituciones encargadas de manejar directamente la inseguridad como la Policía, el INPE, entre otros; además, recordó que al menos 2 de cada 10 empresas son víctimas de algún delito, siendo las industriales y las mypes son las más afectadas.

“Es necesario aumentar el presupuesto para equipamiento a la Policía, para el tema de cárceles necesitamos controlar las fronteras; por otro lado es necesario incrementar la inteligencia para luchar contra la inseguridad ciudadana y un servicio militar a jóvenes que no estudian ni trabajan y son captados por la delincuencia”, refirió Felipe James, presidente de la SNI.

Sin embargo, de parte del gobierno no se observa capacidad para operar, consideró Alfonso Bustamante, Presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). “Para que haya presupuesto tiene que haber voluntad política, tiene que haber alguna estrategia y no se trata solamente de uno de los poderes del Estado si no se trata de todos los poderes del Estado”, explicó.

Por su parte, Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP recordó que el 2013 se instaló un comité multisectorial, donde se determinó la existencia de seudosindicatos que eran usados para extorsionar y pese a la creación de un registro para ubicarlos, nada se concretó. “Por los problemas de inestabilidad política no se aplica la política adecuadas y esta comisión no funciona y hasta el momento no hay ningún resultado”, dijo.

Informalidad afecta al 70 % de los trabajadores

Otro problema que retrasa el crecimiento de las empresas es la informalidad, para resolver este problema, los panelistas resaltaron la reducción de la burocracia para formalizar a las pequeñas empresas.

“¿Hemos recibido reducido los procedimientos administrativos, hemos reducido las barreras o las estamos aumentando?, lamentablemente la estamos aumentando entonces no estamos haciendo nada para combatir a la informalidad”, indicó Bustamante de Confiep.

Por su parte, Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco),resaltó que el Estado también promueve la informalidad en la construcción, a través de algunas modalidades de ejecución de obras como la administración directa.

Para abordar este problema, desde la SNI también plantean unificar los cuatro regímenes en uno solo, reducir el tiempo de formalización, mejorar la legislación laboral y darle mayor flexibilidad. “Debemos enseñarle a los jóvenes el abanico de opciones para estudiar, porque prefieren las carreras universitarias, cuando algunas técnicas son mejores pagados, esto mejorará la oferta de talento para las empresas”, refirió James.