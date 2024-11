Si la economía crece, pero la pobreza no se reduce “vamos a caer en trampas de conflictividad”, advirtió Luis Carranza, ex ministro de Economía y Finanzas, durante la presentación de la Visión de Futuro de CADE Ejecutivos 2024.

Según el economista, hemos perdido el sendero, pero de retomarlo, y consiguiendo un crecimiento anual de 7 %, el 2033 estaríamos como ahora está Chile. “Si mantenemos ese ritmo de crecimiento al 2040 estaríamos como hoy está España o Japón y al 2044 podríamos estar como lo está Alemania y Australia actualmente”, refirió.

Uno de los errores que retrasaron nuestra economía fueron las políticas de gobierno. El exministro detalló que el 2011, fruto de una CADE, se presentaron alrededor de 100 proyectos de ley que podrían haber mejorado nuestro desarrollo, pero el Ejecutivo no las implementó. “Si el 2011 se hubiera aceptado la agenda propositiva… hoy tendríamos un PBI cercano al de Chile con niveles de pobreza de 5 %”, manifestó.

“Parte de estos problemas tienen que ver con la falta de visión y de cohesión social para continuar con las cosas que funcionan, con las cosas buenas y caímos en las trampas del populismo” Luis Carranza Ex ministro de Economía y Finanzas

Lamentablemente, ahora la situación es otra, explicó el también director de Alpha Asesoría. “Solo el año pasado, 685.000 jóvenes se fueron del país porque no ven futuro en el Perú, y actualmente 6 de cada 10 piensa buscar oportunidades en el exterior. El 2021, los peruanos sacamos US$ 23.000 millones del país, equivalentes al 10 % del PBI. El dinero no ha regresado, todo lo contrario, la plata sigue saliendo”, resaltó.

El economista destacó la necesidad de mejorar a nivel político, económico y social. “Si nosotros crecemos y nuestras instituciones políticas no mejoran terminamos desacelerando nuestro crecimiento que es lo que ha pasado últimamente”, y para ello tenemos varias ventajas competitivas como la agricultura, el turismo, la minería, etc.

Además, nuestra posición geopolítica ha mejorado, gracias al cambio de megatendencias que ha posicionado a China como el principal socio comercial del Perú. “El 2001, China se llevaba el 6 % de nuestras exportaciones, y el año pasado atrajo al 36 %, y el 25 % del total de envíos de Sudamérica y todas esas mercancías pasan por el Perú… Hace 20 años nuestra posición geográfica no importaba nada”, resaltó.

Además, el país tiene dos grandes potenciales: la agricultura y la minería. La primera ha logrado posicionarnos como un país agroexportador, gracias al trabajo en 250.000 hectáreas, “en 10 o 15 años podríamos tener el triple (de hectáreas) y por cada hectárea se generan dos puestos de trabajo directos y cuatro indirectos”, destacó.

Y en el caso de la minería, hay potencial para convertirnos en el primer país exportador de cobre, “pero nosotros mismos nos cortamos nuestras alas”; aún así, regiones como Arequipa lograron destacar a nivel empresarial y gracias a esta actividad se han formado 1.000 empresas proveedoras y en todo el sur peruano son 2.000.