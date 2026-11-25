¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? Empresarios de tres sectores económicos respondieron en CADE Ejecutivos 2026 a esta acuciante pregunta que aqueja a regiones ricas en recursos, pero pobres en los servicios básicos más esenciales.

Es el caso de la salud, Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarpe, resaltó el expediente de los niños con cáncer en la región Cusco, los cuales tenían “como única opción para su tratamiento” la atención en Lima.

De eso, hace 10 o 15 años. Hoy, relató, eso ha cambiado gracias a la ayuda del sector privado.

“Hoy estamos acá, en Vidawasi (Urubamba), dónde ya se han atendido 25 mil niños bajo una asociación con iniciativa privada, articulando a la sociedad civil y el Estado. Para mí, la oportunidad es muy clara: la salud llega cuando nos juntamos en verdad”, manifestó.

Se trata, explicó, de un caso de éxito en un mar de necesidades pues “si vemos una foto del estado óptimo de los establecimientos de salud (más de 34 mil) en el primer nivel de atención, al 97%, es decir, a casi todos les falta algo: un equipo o los médicos”.

Expresó que esta problemática cobra mayor relevancia frente al fenómeno El Niño (FEN), emergencia ante la cual miles de ciudadanos esperan que sus autoridades “ejecuten y hagan algo”.

“Ante esta desesperación, el sector privado puede aportar muchísimo más”, dijo.

Por ejemplo, puede ayudar a cerrar la brecha energética, a través de la construcción de nuevos proyectos renovables y líneas de transmisión eléctrica.

Myriam Akhoun, CEO de Engie Energía Perú, refirió que nuestro país tiene una ventaja competitiva muy importante para lograr este propósito porque “tiene todas las fuentes de energía localmente: hidroeléctrica en la sierra, eólica en la costa, gasífera en la selva y solar en el sur”.

Los empresarios de los sectores salud, energía e infraestructura compartieron su visión en CADE 2027.

“Tenemos la riqueza, tenemos las fuentes energéticas. Ahora, lo que falta es conectar ambos para seguir desarrollando la economía y el empleo en las regiones”, expresó.

Sin embargo, explico que para conseguir esto hay que vencer varias barreras. Una de ellas, es la falta de predictibilidad regulatoria, pues tanto una central eléctrica como una línea de transmisión necesitan 5 a 10 años para ser construidos y 30 para ser operados.

Más grave, sin embargo, es la permisología, el cual es “otro término para designar a la burocracia”.

“Cuando necesitamos sacar adelante un proyecto renovable necesitamos diez permisos sucesivos qué demoran tiempo, y para cuándo hemos conseguido obtenerlos la tecnología ya cambió y hay que empezar de nuevo”, manifestó

De allí, dijo, la necesidad de agilizar los procesos con una Ventanilla Única para para permitir que los proyectos se lleven a cabo más rápido, sin relejar los estándares.

Finalmente, José Salardi, exministro de Economía y Finanzas, destacó la necesidad de cerrar la brecha de infraestructura, que se calcula en US$154 millones.

En ese sentido, indicó que Proinversión viene desarrollando un gran esfuerzo, impulsando las Asociaciones Público Privadas (APP) y proyectos de Obras por Impuestos.

Caso que merece especial atención, remarcó, es el del Puerto Seco de Juliaca, la cual puede convertirse en una plataforma logística multimodal, conjugando el Corredor Vial Interoceánico Sur (IIRSA Sur), las vías férreas de la región y el Aeropuerto de Juliaca, que se está modernizando.

“El Puerto Seco de Puno puede convertirse en un punto de conexión importante con Bolivia y Brasil, para lograr que la carga de la zona pueda potenciarse y comenzar a generar desarrollo”, anotó.