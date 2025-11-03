CADE Ejecutivos 2025 confirmó la participación del presidente de la República, José Jerí, quien estará presente en el primer día del foro empresarial.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, conducirá la sesión “Sin seguridad pública no hay economía ni democracia” durante la jornada inaugural. También, participará Denisse Miralles, ministra de Economía, quien intervendrá en la sesión “Crecimiento económico” del segundo día junto a Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica, para abordar las medidas orientadas a impulsar la inversión, la formalización y la competitividad.

Durante el último día de CADE Ejecutivos se desarrollará el bloque “Elegir con responsabilidad”, que incluirá un análisis electoral, a cargo de Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer; Sebastião Mendonça, socio fundador y presidente del Centro Wiñaq; y Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional; bajo la conducción de Pablo Bustamante, director de Lampadia.

Esta sesión ofrecerá una lectura técnica y objetiva sobre las tendencias de opinión y los retos de cara a las elecciones de 2026.

Posteriormente, se dará paso al Bloque preelectoral, con la participación de los candidatos presidenciales Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular, Alfonso López Chau de Ahora Nación y Mario Vizcarra de Perú Primero, quienes presentarán sus propuestas rumbo a las elecciones de 2026.

Las sesiones serán conducidas por Carlos Gálvez, Pablo Bustamante, Liliana Rojas-Suárez, Alfredo Bullard y Marisol Guiulfo.

Asimismo, el foro contará con la participación de más de 55 expositores nacionales e internacionales entre ministros, empresarios, académicos y líderes de opinión, quienes abordarán los principales desafíos del país a través de los bloques temáticos: Gobernabilidad, Seguridad y Crecimiento Económico; Institucionalidad, Libertad y Justicia para el Desarrollo; Competitividad, Liderazgo y Bienestar; Elegir con Responsabilidad y Clausura.