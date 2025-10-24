El 73% de los peruanos considera que la justicia no se aplica por igual para todos, reflejando una profunda crisis de confianza en las instituciones, según Ipsos (2024). En este contexto, durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2025, foro empresarial organizado por IPAE Acción Empresarial, se abordará el tema “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos ¿Para cuándo?”, con el propósito de poner en agenda la urgencia de contar con un sistema judicial independiente, predecible y accesible que permita recuperar la confianza ciudadana y garantizar estabilidad para la inversión.

En el Perú, la desconfianza en la justicia alcanza niveles alarmantes. El 84% de los ciudadanos considera que los jueces no actúan con independencia y el 77% afirma no confiar en el Poder Judicial, según el Barómetro de las Américas (LAPOP 2023–2024).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

A ello se suma la percepción del sector empresarial, que identifica la ineficiencia judicial como una de las principales trabas para invertir. Estas cifras reflejan un sistema debilitado que requiere reformas urgentes para recuperar legitimidad, transparencia y previsibilidad.

Ante este panorama, CADE Ejecutivo 2025 profundizará en la necesidad de consolidar una justicia eficaz, autónoma y con autoridad como condición esencial para el desarrollo del país.

Durante el foro empresarial se enfatizará que un sistema judicial predecible, confiable y regido por reglas claras constituye un elemento clave para promover la inversión sostenible, fortalecer la seguridad jurídica y restablecer la confianza en las instituciones, bases fundamentales para el progreso económico y social del Perú.

La conversación reunirá a reconocidos juristas que analizarán cómo fortalecer el Estado de derecho, garantizar la igualdad ante la ley y promover condiciones que devuelvan al país estabilidad institucional. Este espacio busca impulsar propuestas concretas orientadas a reconstruir la confianza ciudadana y asegurar un marco legal que contribuya a la reactivación económica y al fortalecimiento institucional del país.