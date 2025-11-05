Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Industrias San Miguel, dueña de Loa, Kero, KR: “Nuestra aspiración es estar entre los dos primeros jugadores del mercado de bebidas”
Durante CADE Ejecutivos 2025, conversamos con Michael Ortiz, gerente general de la Unidad de Negocios Sur Perú - Chile de Industrias San Miguel (ISM), dueña de marcas como Loa, Kero, Generade, KR y también Cielo. El ejecutivo nos comenta los planes de inversión que ejecutan con miras a convertirse en el segundo jugador del mercado de bebidas, así como las proyecciones para la campaña de verano, donde las aguas y bebidas funcionales apalancarán el crecimiento. Además, cuenta que exploran ampliar categorías y fortalecer su expansión a nivel de todo el país; y comenta sobre qué pasó con la controversia en Indecopi por las marcas compartidas con la empresa hermana (AJE).

