Durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2025, se llevó a cabo la sesión inaugural “La democracia no es solo votar”, que contó con la participación de miembros de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE e impulsores de GenerACCIÓN CADE, donde se enfatizó el rol decisivo de las nuevas generaciones en la construcción de un país más justo y participativo.
El panel partió de una idea central: poner en valor la participación de los jóvenes en el desarrollo del país y el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, Estefani Paima, embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE, resaltó el esfuerzo de IPAE Acción Empresarial a través de GenerACCIÓN CADE por crear espacios físicos y digitales que inspiran y movilizan a los jóvenes.
“Este es el reflejo claro que la ciudadanía activa también se puede vivir a través de las redes sociales”, señaló en CADE Ejecutivos. Asimismo, los jóvenes reafirmaron sus compromisos por seguir trabajando en el fortalecimiento de los valores democráticos desde los espacios locales, educativos y comunitarios, promoviendo la participación ciudadana y el respeto a las instituciones.
En esa línea, Miguel Olarte, miembro de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE, ahondó en la necesidad de líderes comprometidos y enfatizó sus ganas por “promover acciones ciudadanas, sociopolíticas e iniciativas juveniles”. Por su lado, Jhosely Condori, también embajadora de la comunidad, agregó que “una educación de calidad y una ciudadanía activa con valores democráticos son la base para alcanzar el desarrollo del país.”
Como cierre al panel, Juan Manuel Ostoja, Vicepresidente de IPAE Acción Empresarial, instó al sector empresarial a apoyar a la juventud líder participando activamente de estos espacios, ofreciendo mentoring y compartiendo sus experiencias para motivarlos e inspirarlos. “Hay que mostrar a los jóvenes que el sector privado es su aliado. Apoyando a los jóvenes podemos apoyar a un mejor futuro para nuestro país”, concluyó.
