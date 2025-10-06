Durante el CADE Ejecutivos 2025, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Lima Convention Center, en San Borja, se abordarán los grandes desafíos que enfrenta la región y el país.

En los días del foro empresarial, se tratarán de mostrar experiencias que permitan el debate frente a un contexto regional marcado por incertidumbre política, inseguridad y bajo crecimiento económico.

En la sesión “Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?” pondrá en agenda los principales retos que enfrenta la región. Entre ellos, la baja productividad, la informalidad que en el Perú afecta a más del 70 por ciento de la población ocupada según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la falta de competitividad y el debilitamiento de las instituciones.

Frente a este panorama, líderes empresariales de Ecuador, Chile, Perú y Argentina, como Isabel Noboa, Bernardo Larraín y Eva Arias, compartirán sus experiencias sobre cómo impulsar un liderazgo con visión de largo plazo, que combine crecimiento económico con responsabilidad social.

CADE Ejecutivos, organizado por IPAE Acción Empresarial, señaló que el debate es clave para generar propuestas que respondan a las preocupaciones más urgentes de los ciudadanos, desde la seguridad y la justicia hasta la recuperación de la confianza en el Estado.

El foro empresarial reunirá a más de 1000 asistentes en torno a los grandes desafíos nacionales. Bajo el lema “Firmes en la acción, ¡Por la patria!”, la 63ª edición de CADE Ejecutivos buscará generar consensos y propuestas concretas para recuperar la gobernabilidad, fortalecer las instituciones y sentar las bases de un desarrollo sostenible en el Perú.