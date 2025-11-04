CADE Ejecutivos 2025 inicia hoy su edición 63ª donde más de 55 expositores nacionales e internacionales abordarán los principales desafíos del Perú en seguridad, justicia, educación, salud y crecimiento económico, con el objetivo de promover propuestas concretas que fortalezcan la institucionalidad, restablezcan la autoridad del Estado y recuperen la confianza ciudadana.

La jornada inaugural contará con las palabras de bienvenida de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y de María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025. Asimismo, el presidente de la República, José Jerí, ofrecerá el mensaje inaugural.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Javier Milei no participará en CADE Ejecutivos 2025 por compromisos oficiales de gobierno

Luego, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y periodista española, desarrollará la sesión “La libertad como base de la prosperidad”, en la que advertirá sobre los riesgos del populismo y el autoritarismo. Seguidamente, la sesión Sin seguridad pública no hay economía ni democracia, con participación de Francisco Calisto y Juan Villarán, abordará el impacto del crimen organizado, bajo la moderación de Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado del Congreso.

La jornada cerrará con el panel Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?, en el que intervendrán Eva Arias, Bernardo Larraín, José Luis Manzano e Isabel Noboa, con la conducción de la periodista Gabriela Frías (CNN)

El segundo día de CADE Ejecutivos se centrará en el fortalecimiento del Estado y la consolidación de una justicia independiente. La sesión Crecimiento económico reunirá a Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, y a Luis Carranza, exministro y director de Alpha Asesoría Estratégica, bajo la moderación de Ian Vásquez, del Cato Institute.

PUEDES VER: Gobierno alista pedido de facultades legislativas: equipos técnicos trabajarán entre hoy y mañana los detalles

El jueves 6 de noviembre, CADE Ejecutivos se transforma en CADE Electoral con el bloque Elegir con responsabilidad. La jornada inicia con un análisis electoral a cargo de Rolando Arellano, Sebastião Mendonça y Urpi Torrado, bajo la conducción de Pablo Bustamante.

Posteriormente, el bloque electoral, contará con la participación de Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y Mario Vizcarra, seleccionados Ipsos. Cada bloque contará con la moderación de Aldo Mariátegui, Liliana Rojas-Suárez, Alfredo Bullard y Marisol Guiulfo, para asegurar un intercambio técnico y equilibrado.

El foro empresarial concluirá con la entrega del Premio IPAE a la Empresa 2024, que reconoce experiencias empresariales de impacto social en las categorías Salud, Cultura y Educación, y con las palabras finales de María Isabel León y Gonzalo Galdos.