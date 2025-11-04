CADE Ejecutivos 2025 inicia hoy su edición 63ª donde más de 55 expositores nacionales e internacionales abordarán los principales desafíos del Perú en seguridad, justicia, educación, salud y crecimiento económico, con el objetivo de promover propuestas concretas que fortalezcan la institucionalidad, restablezcan la autoridad del Estado y recuperen la confianza ciudadana.
La jornada inaugural contará con las palabras de bienvenida de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y de María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025. Asimismo, el presidente de la República, José Jerí, ofrecerá el mensaje inaugural.
Newsletter exclusivo para suscriptores
- MÁS INFORMACIÓN: Javier Milei no participará en CADE Ejecutivos 2025 por compromisos oficiales de gobierno
Luego, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y periodista española, desarrollará la sesión “La libertad como base de la prosperidad”, en la que advertirá sobre los riesgos del populismo y el autoritarismo. Seguidamente, la sesión Sin seguridad pública no hay economía ni democracia, con participación de Francisco Calisto y Juan Villarán, abordará el impacto del crimen organizado, bajo la moderación de Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado del Congreso.
La jornada cerrará con el panel Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?, en el que intervendrán Eva Arias, Bernardo Larraín, José Luis Manzano e Isabel Noboa, con la conducción de la periodista Gabriela Frías (CNN)
El segundo día de CADE Ejecutivos se centrará en el fortalecimiento del Estado y la consolidación de una justicia independiente. La sesión Crecimiento económico reunirá a Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, y a Luis Carranza, exministro y director de Alpha Asesoría Estratégica, bajo la moderación de Ian Vásquez, del Cato Institute.
- PUEDES VER: Gobierno alista pedido de facultades legislativas: equipos técnicos trabajarán entre hoy y mañana los detalles
El jueves 6 de noviembre, CADE Ejecutivos se transforma en CADE Electoral con el bloque Elegir con responsabilidad. La jornada inicia con un análisis electoral a cargo de Rolando Arellano, Sebastião Mendonça y Urpi Torrado, bajo la conducción de Pablo Bustamante.
Posteriormente, el bloque electoral, contará con la participación de Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y Mario Vizcarra, seleccionados Ipsos. Cada bloque contará con la moderación de Aldo Mariátegui, Liliana Rojas-Suárez, Alfredo Bullard y Marisol Guiulfo, para asegurar un intercambio técnico y equilibrado.
El foro empresarial concluirá con la entrega del Premio IPAE a la Empresa 2024, que reconoce experiencias empresariales de impacto social en las categorías Salud, Cultura y Educación, y con las palabras finales de María Isabel León y Gonzalo Galdos.
Contenido sugerido
Contenido GEC