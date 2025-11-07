Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Natura: “Nuestro negocio principal sigue siendo la venta directa”, ¿qué planes hay para las consultoras y con sus tiendas?
Resumen de la noticia por IA
Natura: “Nuestro negocio principal sigue siendo la venta directa”, ¿qué planes hay para las consultoras y con sus tiendas?

Natura: “Nuestro negocio principal sigue siendo la venta directa”, ¿qué planes hay para las consultoras y con sus tiendas?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Natura, la gigante de la belleza latinoamericana, alista mayores innovaciones con insumos de la amazonía peruana. Se enfocará en cuidado del rostro, con una línea dermocosmética, y también en perfumería. Ambas son sus categorías más potentes. En el país, la brasileña cuenta con 150 mil consultoras, que constituyen el canal de venta más importante a pesar del avance del ‘retail’ -con las tiendas especializadas- y el desarrollo del mercado. Christian Coone, gerente general de Natura Perú y Centroamérica, conversó con El Comercio durante CADE Ejecutivos 2025 sobre su visión del sector y los objetivos de su estrategia omnicanal. “Cada minuto y medio vendemos un perfume”, anota el ejecutivo.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC