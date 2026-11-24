DP World Callao instaló hace una semana la grúa pórtico más alta de todo Latinoamérica en el Muelle Sur como una ‘inversión voluntaria’ dentro de su contrato de concesión, que vence en el 2036. La empresa tiene la expectativa, sin embargo, de seguir operando el terminal por otros treinta años, sujeto a una inversión de más de US$1.300 millones. Sobre esto conversamos con Marco Hernández, gerente general de la empresa portuaria, en Cade Ejecutivos 2026.

- ¿Cómo está cerrando el año para DP World y qué se viene para los siguientes meses con el reto que significa el fenómeno de El Niño (FEN)?

Cerramos otro año récord en términos de volumen lo cual es una clara demostración de que el Perú sigue creciendo. Vamos a movilizar cerca 2,2millones de contenedores de 20 pies, lo cual es casi 10% más que el año pasado. Para ponerlo en contexto, ese volumen nos pone dentro de los terminales con mayor volumen en la costa este del Pacífico Sur.

- ¿Cómo ven el escenario para el próximo año a propósito del FEN?

Algo importante que me gustaría destacar, y que realizamos con el Ministerio de Transportes Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), fue la creación del Corredor Marítimo Portuario Humanitario, es decir, la reactivación del cabotaje. Tuvimos un reto, que fue trasladar los puentes Bailey desde un almacén en Lurín hacia Paita, dónde iban a necesitarse. De hacerlo de la manera convencional, a través de camiones, hubieran estado listos en febrero o marzo del 2027.

- ¿Lo consiguieron hacer más rápido?

Como DP World es operador del Muelle Sur y también tiene a empresas que sirven al ecosistema, formamos una alianza con Hapag Lloyd e hicimos el cabotaje con cero costo para el Estado. En un solo barco logramos trasladar los 26 puentes Bailey en tiempo récord, lo cual demuestra que la logística no solo tiene un aspecto comercial sino también humanitario para conectar las necesidades que el Perú puede tener durante el FEN.

- ¿Con la nueva normativa que se aprobó en el Congreso sobre cabotaje ya se puede impulsar esta actividad?

Es correcto. Y no solamente hay que ver el cabotaje como reemplazar un camión por un barco, sino que va mucho más allá de eso. Es todo un ecosistema entre el puerto de origen y puerto del destino. DP World tiene presencia en el Perú desde el 2006 con la firma del contrato de concesión con el Estado, lo cual ha hecho que en 20 años de presencia hayamos invertido más de US$1.000 millones para construir una infraestructura que no solamente permita desarrollar el cabotaje, sino también ser la puerta que conecta al Perú con el mundo.

- Ahora DP World está viendo la renovación del contrato de concesión con el Estado. ¿Cómo va ese tema?

Marcha muy bien. Nosotros hicimos un análisis de la demanda, que mostraba el crecimiento económico que vamos a tener. Y la infraestructura portuaria tiene que marchar al mismo nivel. De los US$1.000 millones que hemos invertido, US$600 millones eran obligatorios y US$400 millones eran voluntarios, pero, según el contrato, no hay nada más que nos permita seguir invirtiendo. Por eso es que en abril pasado propusimos al Estado ampliar el contrato de concesión por 30 años más, desde el 2036 hasta el 2066, sujeto a una inversión de más de US$1.300 millones.

FOTOS DEL MUELLE SUR EN EL PUERTO DEL CALLAO, OPERADO POR DPW PERU. / MANUEL MELGAR

- ¿Eso implicaría un desarrollo mayor de la infraestructura?

Eso implica un desarrollo de infraestructura no solamente portuaria porque, a diferencia de lo que teníamos en la antigua Ley Portuaria Nacional, la actualización de la ley nos permite invertir fuera del terminal. Entonces, este paquete de inversiones incluye la construcción del Antepuerto del Callao, que tiene muchos años en el tintero, y que incluye el mejoramiento de las vías, el reforzamiento de las calzadas y la digitalización del ecosistema de puerto del Callao, que tanto necesitamos.

- ¿Cómo ven la competencia con el puerto de Chancay y el nuevo puerto de Corio?

Nosotros creemos qué Chancay y Corio no son competencia nuestra, sino infraestructura complementaria. El modelo de negocio de DP World Callao es un modelo que sirve a las importaciones y a las exportaciones del país, y el estudio de demanda que realizamos lo refleja. El puerto del Callao sirve a 13 millones de personas frente a otros terminales que son hub o acopiadores de cargade diferentes países que hacen puente con otros puertos en el mundo. Nosotros somos el puerto por excelencia de la importación y exportación en el país.

- ¿Cómo vienen las inversiones en el marco del actual contrato y qué sectores se están movilizando más?

Tenemos varios proyectos para servir a la minería y a la agroindustria. Hace una semana recibimos una grúa pórtico adicional, la número once, la cual también es una obra voluntaria dentro del contrato de concesión. Es la grúa más alta de toda Latinoamérica. La ordenamos hace dos años, justamente, para añadir capacidad, qué es lo que se necesita en este momento.

- ¿Aparte del sector automotor hay otro que tenga proyección dentro de movimiento de carga en el puerto?

Nosotros tenemos terrenos que estamos trabajando para poder agregar discapacidad. Esto es importante tenerlo claro: el puerto es un eslabón en toda la cadena logística. El puerto, sin un ecosistema, que son los almacenes, los transportes y los depósitos temporales, no podría tener la eficiencia que tiene y es por eso que DP World siempre viene trabajando en nuevos proyectos para ayudar a ese ecosistema.

- Finalmente, se sabe que los fletes se han encarecido mucho y también el tema del combustible. ¿Esto ha generado un costo adicional? ¿Cómo viene el tema de los precios?

Cómo DP World es una concesión, nosotros tenemos tarifas reguladas. No tenemos fluctuaciones de precios ante estos eventos exógenos. Lo que sí tenemos son reducciones de precios, como las que hemos tenido, de 30%, justamente para seguir impulsando el cabotaje.

Esta ley se aprobó con 72 votos a favor.

- El cabotaje lo utilizan muchas empresas de consumo masivo en momentos críticos, pero son precios muy altos. ¿Cómo piensan trabajar eso?

Lo importante es hacerlo a escala. Ahora sabemos que tiene un costo que no es atractivo hasta que lo podamos hacer a escala, y eso es lo que como ecosistema tenemos que trabajar; y como país también por qué es una solución. Entonces, yo confío en que todos unidos vamos a poder hacer que el cabotaje sea una alternativa no solamente en caso de desastres sino también como una alternativa comercial frecuente.