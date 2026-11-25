Las regiones del país tienen oportunidades para atraer inversiones en sectores como la agroindustria, minería, industria y turismo. Sin embargo, aprovechar ese potencial requiere resolver problemas estructurales que siguen restándoles competitividad. La inseguridad, la falta de conectividad, los altos costos de energía y las brechas de infraestructura fueron algunos de los obstáculos que expusieron los representantes de las cámaras de comercio de La Libertad, Huancayo, Loreto y Cusco durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2026.

Inseguridad golpea al norte

La Libertad, por ejemplo, es la tercera región con mayor aporte al PBI nacional y lidera la producción de oro y la agroindustria. Además, en la macrorregión norte existe la posibilidad de ampliar la frontera agraria mediante proyectos como Chavimochic, Olmos y Alto Piura, que permitirían incorporar nuevas tierras a la actividad agrícola y generar entre 200,000 y 300,000 puestos de trabajo formales.

A estas oportunidades se suma la posibilidad de incrementar la producción petrolera a 150.000 barriles diarios, explicó Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad. No obstante, el principal obstáculo para el desarrollo de la zona es la inseguridad, un problema que no solo afecta a La Libertad, sino a todo el norte peruano, sostuvo.

“Nosotros los gremios del norte estamos listos para seguir aportando vía obras por impuestos y servicios por impuestos para darle esa inteligencia, esa tecnología, esa infraestructura que necesita la policía, el Ministerio Público, así como el Poder Judicial. Pero necesitamos un liderazgo firme”, mencionó Guerra.

Las regiones del país tienen oportunidades para atraer inversiones en sectores como la agroindustria, minería, industria y turismo. Sin embargo, aprovechar ese potencial requiere resolver problemas estructurales que siguen restándoles competitividad.

En la macrorregión centro, las oportunidades pasan por descentralizar la actividad industrial y aprovechar el potencial turístico de sus regiones. Así lo planteó José Luis García, presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, quien cuestionó la concentración de la industria en Lima y la falta de conectividad para impulsar su desarrollo en provincias como Huánuco, Pasco, Ayacucho, Huancavelica y Junín. También advirtió sobre la necesidad de promover el turismo en zonas con una amplia oferta de festividades. A estos problemas se suman las trabas burocráticas de las municipalidades, que frenan el desarrollo empresarial.

Por su parte, la macrorregión oriente enfrenta brechas que limitan el aprovechamiento de sus recursos. Jorge Morales, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, descartó que la Amazonía sea una región pobre. A su juicio, el problema es que está “desconectada, desatendida y subaprovechada”. Como muestra de esta situación, señaló que Loreto reporta un 62% de anemia infantil y que 8 de cada 10 niños no comprenden lo que leen. Además, esta misma proporción tampoco puede resolver problemas matemáticos.

Frente a este escenario, mejorar la calidad de vida en el oriente peruano pasa por atender dos necesidades fundamentales: reducir el alto costo de la energía y fortalecer la conectividad.

“Cómo podemos hacer empresas si no tenemos energía. Loreto paga la energía más cara del Perú, y tenemos también una energía pésima en San Martín. Tenemos que mejorarla. Queremos conectarnos al Sistema Eléctrico Integrado Nacional, pero no tenemos más que proyectos”, refirió.

En el sur, el principal cuestionamiento apunta a que la riqueza que genera la región no se traduce necesariamente en bienestar ni en mejores condiciones para el desarrollo empresarial. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, sostuvo que uno de los problemas que resta competitividad a esta zona es el elevado costo de la energía, pese a que allí se produce gas.

“Cerca del 45% de la energía nacional proviene de Camisea. Pero, ¿cuánto de eso le beneficia al sur? Todavía tenemos representación parlamentaria y algunas organizaciones sociales que se oponen a la masificación del gas. En el sur pagamos 20% más del precio de la energía comparado con Lima y con muchas regiones de la costa. Y en cuanto a gas, pagamos tres veces más el tener GLP y no poder disfrutar todavía del gas natural. Así cualquier empresa es poco competitiva”, refirió.

Regiones exigen al MTC destrabar obras de infraestructura

Más allá de las condiciones particulares de cada macrorregión, la falta de infraestructura y conectividad sigue siendo uno de los principales obstáculos para elevar la competitividad. En ese contexto, los representantes de las cámaras de comercio de Huancayo y Loreto dirigieron sus cuestionamientos al ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, quien participó en la primera jornada de CADE, y solicitaron precisiones sobre el avance de diversos proyectos.

García puso especial énfasis en las omisiones que, a su juicio, tuvo el funcionario durante su presentación, entre ellas la falta de plazos y presupuesto para la ejecución de la Carretera Central.

“Para nosotros la ecuación conectividad y competitividad es válida. No nos posterguen. No es modo de reclamo. Ayer el ministro del MTC expuso importantes proyectos, pero no dio plazos. Entonces, el proyecto de ley respecto a la nueva carretera central es declarativa, no está reglamentada y tampoco tiene presupuesto. Entonces, no tenemos nada. Vamos a insistir en ello, por supuesto, porque si hablamos de industrialización, ¿cómo reducimos costos a todos los sectores que requieren no solamente la carretera central, sino vías de penetración?”, cuestionó.

Desde Loreto, Morales recordó la necesidad de concretar la Hidrovía Amazónica, considerada un eje central del corredor logístico bioceánico conectado con Chancay. Sin embargo, lamentó que el proyecto continúe sin avances.

“La Hidrovía hasta ahora duerme el sueño de los justos, pese a todo el tema de Chancay. Hay que mirar de una u otra manera la forma cómo tenemos que conectarnos. Si hablamos del costo logístico: el marítimo fluvial es uno, ferroviario es cuatro. El carretero es nueve, pero con las carreteras como están en el Perú llega a 11”, resaltó.

En el norte, Guerra también cuestionó la paralización de la Red Vial 4 y la Autopista del Sol, cuya construcción, tras 17 años, registra apenas un 60% de avance. La culminación de ambos proyectos no solo elevaría la competitividad de esta zona, sino que también permitiría a la macrorregión aprovechar al máximo el desarrollo del Megapuerto de Chancay.

“Queremos pedir al Estado que declaren emergencia y que ponga de interés nacional la consecución, ejecución y culminación de ese proyecto es muy importante para el norte y para la sostenibilidad económica de nuestra macrorregión”, mencionó.

El sur también puso sobre la mesa sus demandas en materia de infraestructura. Una de las principales es la carretera del Circuito Valle Sagrado, cuyo deterioro contrasta con el volumen de visitantes que recibe: más de 1.5 millones de turistas anuales.

“¿Qué está haciendo el Ministerio de Transportes para solucionar ese problema por donde circula más de 1 millón y medio de turistas al año? Estamos 2 años padeciendo de una vía que no responde a la categoría del Cusco y del Perú en cuanto a prestación y presencia de servicios turísticos”, destacó.