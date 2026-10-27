El encuentro se desarrollará en un contexto de crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa (IED). Foto: EC.
El encuentro se desarrollará en un contexto de crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa (IED). Foto: EC.
Por Redacción EC

¿Qué necesita el Perú para atraer más inversión extranjera y lograr que sus beneficios lleguen a más regiones? Esta será una de las preguntas centrales del “Conversatorio con Inversionistas internacionales” de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, que reunirá a representantes de empresas internacionales para analizar las oportunidades del país y los factores que influyen en las decisiones de inversión.

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