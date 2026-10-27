¿Qué necesita el Perú para atraer más inversión extranjera y lograr que sus beneficios lleguen a más regiones? Esta será una de las preguntas centrales del “Conversatorio con Inversionistas internacionales” de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, que reunirá a representantes de empresas internacionales para analizar las oportunidades del país y los factores que influyen en las decisiones de inversión.

El encuentro se desarrollará en un contexto de crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa (IED). Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión directa alcanzó los US$10.353 millones en 2025, frente a los US$6.704 millones registrados en 2024, lo que representa un incremento aproximado de 54,4%. Este resultado plantea el desafío de sostener el interés de los inversionistas y generar condiciones que favorezcan el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Según Proinversión, su cartera de proyectos para 2026 incluye iniciativas en sectores como transporte, energía, minería y turismo, entre otros, con alcance en distintas regiones del país. Estas oportunidades forman parte del escenario de inversiones que busca fortalecer la actividad económica y mejorar la infraestructura nacional. En este contexto, la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la infraestructura y la disponibilidad de servicios son algunos de los factores que intervienen en la evaluación de nuevos proyectos.

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Estos temas serán abordados durante el conversatorio con inversionistas internacionales que se realizará el miércoles 25 de noviembre como parte del eje temático “Crecer en el mundo global” de CADE Ejecutivos 2026. El panel contará con la participación de Isaac Franklin, director general de Administración de Americas Mining Corporation (México); Felipe Molina, director de Grupo Hame (Guatemala); y Ernesto Revilla, Managing Director and Head of Latin America Economics at Citigroup (México). La conversación será conducida por Juan Luis Kruger, CEO de la División Minera de BRECA.

Durante la sesión, los participantes analizarán qué condiciones consideran los inversionistas internacionales para apostar por el Perú, qué oportunidades identifican en sus regiones y cuáles son los factores que pueden influir en la llegada de nuevos capitales.