Después de tres años, Cade Ejecutivos regresa a Cusco. La edición 64 del encuentro empresarial se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de VIDAWASI, en Urubamba, bajo el lema “Unidos para avanzar”.

Organizado por IPAE Acción Empresarial, el foro reunirá a representantes del sector privado, autoridades y especialistas para discutir propuestas que impulsen el desarrollo económico del país. La agenda de este año estará estructurada en cuatro ejes: la necesidad de unirnos, el crecimiento desde las regiones, la inserción en el mundo global y los compromisos para avanzar de manera conjunta.

Entre los principales temas figuran la situación económica y política del Perú, la descentralización, la inversión privada, el aprovechamiento de los recursos regionales, la productividad y la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas y el Estado.

El programa, actualizado al 20 de noviembre, contempla conferencias, paneles y conversatorios durante tres jornadas. Estas son las principales actividades previstas.

Martes 24 de noviembre: diagnóstico económico y político del Perú

La primera jornada comenzará a las 15:00 con las palabras de bienvenida de Jesús Dongo, fundador y presidente de la Asociación VIDAWASI Perú. Posteriormente, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, inaugurará el encuentro, mientras que Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, presentará el propósito de esta edición.

El primer bloque, denominado “La necesidad de unirnos”, abordará el contexto internacional y los desafíos económicos, sociales y políticos del país.

Después de tres años, Cade Ejecutivos regresa a Cusco. La edición 64 del encuentro empresarial se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de VIDAWASI, en Urubamba, bajo el lema “Unidos para avanzar”. / MANUEL MELGAR

Entre las exposiciones programadas destaca la participación de Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), quien analizará el reordenamiento mundial y las oportunidades que este escenario abre para las empresas peruanas. También participarán Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, con una exposición sobre las perspectivas de la economía peruana al 2026; Franco Olcese, socio fundador del Centro Wiñaq, quien analizará los factores que unen y dividen a la sociedad; y Rolando Arellano B., director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, con la presentación “El sueño peruano”.

Por la tarde, el programa contempla una intervención sobre democracia y poder ciudadano, a cargo de Oscar Reto, además de la exposición “Perú al medio siglo”, de Pablo Bustamante, past presidente de IPAE Acción Empresarial.

La jornada también incluirá el panel “Empresas que transforman: estrategias de valor compartido para generar bienestar”, con representantes de Ferreycorp, Gold Fields, Mibanco y Credicorp. El cierre estará dedicado a la posición del Gobierno nacional frente a los desafíos de desarrollo para los próximos cinco años, con una intervención prevista de Luis Galarreta, cuya asistencia figura como pendiente de confirmación.

Miércoles 25 de noviembre: inversión regional y oportunidades en el mercado global

La segunda jornada estará dividida en dos grandes bloques: “Crecer desde las regiones” y “Crecer en el mundo global”.

Las actividades comenzarán a las 08:45 de la mañana con una exposición de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, sobre la experiencia colombiana en descentralización y las posibilidades de extender el crecimiento económico a las distintas regiones de un país.

Luego, representantes de los principales gremios empresariales participarán en un panel sobre inversión y crecimiento regional. Entre ellos figuran Gabriel Amaro, de AGAP; Felipe James, de la Sociedad Nacional de Industrias; y Gonzalo Quijandría, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La agenda también abordará el papel de los sectores esenciales en el desarrollo regional, con la participación de representantes de ENGIE Energía Perú, IPAE y ALAFARPE, y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú.

Después de tres años, Cade Ejecutivos regresa a Cusco. La edición 64 del encuentro empresarial se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de VIDAWASI, en Urubamba, bajo el lema “Unidos para avanzar”. Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

Otro de los temas será el uso de los recursos públicos para impulsar el desarrollo. Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para el Perú, expondrá sobre el aprovechamiento de los presupuestos y el canon. Posteriormente, representantes de las cámaras de comercio de Huancayo, La Libertad, Loreto y Cusco debatirán sobre las oportunidades de inversión en sus respectivas regiones.

El bloque regional cerrará con un panel de gobernadores electos de Ucayali, Ayacucho y Cusco, quienes abordarán las expectativas y compromisos de sus regiones frente a la inversión empresarial.

Por la tarde, el encuentro se enfocará en las oportunidades que ofrece el nuevo escenario económico internacional. A las 03:00 de la tarde, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), expondrá sobre las perspectivas del país en el nuevo orden global, con énfasis en comercio internacional, minerales críticos, alimentos, energía y cadenas globales.

Luego se desarrollará un conversatorio con inversionistas internacionales, en el que participarán Raúl Jacob, de Southern Copper Corporation; Felipe Molina, de Grupo Hame; y Ernesto Revilla, de Citigroup. La conversación abordará las condiciones necesarias para impulsar nuevas inversiones en el Perú y sus regiones.

El turismo también tendrá un espacio en la agenda. Luis Padrón, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Canarias, compartirá experiencias internacionales de desarrollo turístico, junto con Ericka Sandy, de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, y Juan Stoessel, de Casa Andina.

La jornada continuará con una exposición sobre bicameralidad, consensos y gobernabilidad, a cargo de Miguel Ángel Torres, cuya asistencia está pendiente de confirmación. También se realizará un panel sobre alianzas entre empresas, regiones y Estado, con representantes de Scotiabank, Hombro a Hombro y Novum Solar.

El cierre estará a cargo de Elmer Cuba, quien abordará la relación entre economía, productividad y confianza empresarial, de acuerdo con el programa del encuentro.

Jueves 26 de noviembre: inversión, productividad e inteligencia artificial

La última jornada se desarrollará bajo el eje “Avanzar unidos” y tendrá entre sus principales temas la productividad de la inversión, la articulación público-privada y el uso de nuevas tecnologías.

El programa comenzará a las 08:45 de la mañana con una exposición de Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre productividad de la inversión y articulación entre el sector público y privado. Posteriormente, se realizará la entrega del Premio IPAE.

Uno de los bloques centrales estará dedicado a la inteligencia artificial y su aplicación tanto en el sector empresarial como en la gestión pública. Víctor Laguna, cofundador y CEO de PathPilot, abordará su impacto en la productividad de empresas grandes y pequeñas, mientras que Brooke Weddle, socia sénior de McKinsey & Company, presentará recomendaciones para mejorar la eficiencia de los gobiernos central, regional y local mediante estas herramientas.

La agenda también contempla la presentación del “Legado CADE Ejecutivos 2026”, un espacio dedicado a los compromisos que asumirán empresarios, gremios y autoridades. En esta sesión participarán Juan Fernando Correa, fundador de Jaxa Consulting, y Karina Malaga, vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial.

El encuentro concluirá con la presentación de las conclusiones y acuerdos de esta edición, a cargo de Rolando Arellano Cueva. Luego está prevista una intervención de Keiko Fujimori sobre la posición del Gobierno frente a la propuesta de unidad, aunque su participación figura como pendiente de confirmación. La clausura estará a cargo de Gonzalo Galdos.