La agenda abordará cómo impulsar el crecimiento desde las regiones y fortalecer la articulación entre autoridades y empresas, además se pondrá sobre la mesa las condiciones necesarias para atraer inversión, aprovechar mejor los recursos de cada territorio y generar mayor actividad empresarial y empleo desde las regiones. (Foto: IPAE)
La agenda abordará cómo impulsar el crecimiento desde las regiones y fortalecer la articulación entre autoridades y empresas, además se pondrá sobre la mesa las condiciones necesarias para atraer inversión, aprovechar mejor los recursos de cada territorio y generar mayor actividad empresarial y empleo desde las regiones. (Foto: IPAE)
Por Redacción EC

A pocos días de las elecciones regionales y municipales, las próximas autoridades asumirán sus funciones con una mayor disponibilidad de recursos, pero también con bajos niveles de confianza ciudadana. Según IPAE Mide, solo el 24% de los adultos confía en su gobernador regional y el 32% en su alcalde distrital.

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