A pocos días de las elecciones regionales y municipales, las próximas autoridades asumirán sus funciones con una mayor disponibilidad de recursos, pero también con bajos niveles de confianza ciudadana. Según IPAE Mide, solo el 24% de los adultos confía en su gobernador regional y el 32% en su alcalde distrital.

En ese contexto, se desarrollará CADE Ejecutivos 2026, del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco. La agenda abordará cómo impulsar el crecimiento desde las regiones y fortalecer la articulación entre autoridades y empresas, además se pondrá sobre la mesa las condiciones necesarias para atraer inversión, aprovechar mejor los recursos de cada territorio y generar mayor actividad empresarial y empleo desde las regiones.

Los recursos serán parte central de esta discusión. Al 5 de agosto de 2026, las transferencias por canon minero alcanzaron S/9.564.1 millones, 36,8% más que lo transferido durante todo 2025, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El desafío será convertir esta mayor disponibilidad de fondos en proyectos y servicios que respondan a las necesidades de cada territorio.

“Las regiones tienen hoy más recursos que nunca. El reto es convertirlos en obras que la gente pueda ver y que respondan a las necesidades de cada territorio”, señaló Rolando Arellano, presidente de CADE Ejecutivos 2026.

Asimismo, CADE Ejecutivos analizará cómo dinamizar la actividad privada fuera de Lima, aprovechar las oportunidades de los sectores productivos y esenciales y generar mejores condiciones para la inversión y el crecimiento empresarial en las regiones. También abordará el uso de los recursos descentralizados y experiencias internacionales de descentralización.

Otro de los espacios de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, estará dedicado a la visión de los gobernadores regionales. CADE Ejecutivos convocará a gobernadores electos en octubre para abordar dos preguntas concretas: qué esperan de las empresas para generar mayor inversión y crecimiento en sus regiones y qué pueden hacer desde sus gestiones para conseguirlo.

La mirada regional estará presente también en otras discusiones del programa, como las oportunidades del Perú frente a inversionistas internacionales, el turismo como motor de desarrollo regional y los mecanismos de articulación público-privada para impulsar proyectos.