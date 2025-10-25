“La inseguridad está lesionando el espíritu emprendedor de los peruanos”

A pocos días del inicio de CADE Ejecutivos 2025 (conferencia que se celebra del 4 al 6 de noviembre), El Comercio conversó con María Isabel León, presidenta de la 63° edición de este evento, y Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, sobre la crisis de seguridad y los desafíos de institucionalidad que enfrenta el país; así como las expectativas sobre las propuestas que llevarán los precandidatos presidenciales al corazón de la convención empresarial.

Esta CADE cobra especial importancia por la participación de los precandidatos a la presidencia del Perú. Más allá de ello, ¿qué esperan que se pueda abordar en este espacio, considerando los ejes temáticos establecidos y la actual situación de pérdida institucional que existe en el país?

María Isabel León (MIL): Este CADE tiene la particularidad de ser preelectoral. Se va a producir meses antes de las elecciones, y el eje conductor que hemos tenido recoge los problemas principales que aquejan a la población, comenzando por la inseguridad, pasando por la justicia y el desarrollo económico. También están el trabajo formal, la salud y la educación. Nuestro lema es un llamado a la acción. Lo que busca es que nosotros podamos contribuir como plataforma del sector privado, que articula una serie de propuestas concretas entre estos actores, el Estado y la sociedad; propuestas que nos permitan solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía. No es un evento para hacer negocios, sino para tratar los problemas que aquejan a los ciudadanos. Esto se trasladará a los candidatos que nos van a acompañar.

Gonzalo Galdos (GG): Desde IPAE Acción Empresarial creemos que estamos pasando por una situación muy compleja como nación, y las próximas elecciones definen lo que tendría que ser un punto de inflexión en la reconstrucción del Estado. Si tenemos que darle una característica a los procesos que tenemos que vivir, no podemos hablar solamente de tomar medidas de emergencia para paliar la crisis, sino también de la incompetencia que ha tenido el Estado y los últimos gobiernos en proveer a los ciudadanos de los mínimos servicios básicos: salud, justicia, seguridad y educación. Si no trabajamos todos los peruanos, y los empresarios no apoyamos en esa reconstrucción del Estado, no vamos a poder garantizar la sostenibilidad del país en el largo plazo. El próximo gobierno tiene el mandato imperativo de empezar con esa reconstrucción del Estado; de esa capacidad operativa, de esa mínima efectividad que se necesita para que estos servicios básicos —no solamente el de seguridad, que hoy es el [servicio] más invisible y doloroso— sean repuestos como algo que se garantiza a los ciudadanos.

Este año el CADE Ejecutivos se realizará en Lima, en un momento en que Perú está ad portas de las Elecciones Generales 2026. (Foto: IPAE)

Diversos economistas coinciden en que el costo de la criminalidad está siendo mucho más alto de lo que percibimos, llegando a afectar con más fuerza el crecimiento que podría tener el país en este momento. Desde IPAE, ¿cómo ven esta situación y qué propuestas tienen para encarar esta problemática?

MIL: Dentro de CADE vamos a tener un panel con expertos en el que discutiremos qué propuestas tenemos hacia adelante. Las vamos a anunciar en el evento. Son propuestas que tienen que articular no solamente la labor de inteligencia y un mejor equipamiento de la policía, sino también la importancia que tiene el Ministerio Público en toda esta actuación; en la percepción de la ciudadanía. [...] La inseguridad afecta no solamente a las pequeñas empresas, sino también a las medianas y a las grandes. Todas invierten grandes sumas de dinero en seguridad, pero ha habido aproximadamente 20.000 pequeños negocios que han cerrado. Esto afecta, sin ninguna duda, a la economía familiar de muchísimas personas. Por eso, las propuestas tienen que ser muy claras. Debe haber una coordinación en todos los espacios, no pueden ser [propuestas] aisladas, tienen que trabajarse de manera conjunta.

GG: La inseguridad no solamente afecta en el plano económico, porque, así como lo decía María Isabel, tiene un impacto significativo en el PBI en términos de los sobrecostos que se tienen que asumir como parte de la inversión privada [en seguridad]. Afecta también al alterar la estabilidad que se requiere en las operaciones.

No permite que se piense en el largo plazo.

GG: Sí. Y eso influye no solo en el clima de inversión, sino también en las nuevas inversiones. Uno está buscando siempre un país donde tenga mayor seguridad y estabilidad jurídica. Pero yo creo que el flagelo más grande que trae la inseguridad es que, en este ataque transversal que hace a los empresarios, tanto empresas familiares que están en un distrito popular del país, como también a empresas de transportes, que son más grandes y ofrecen un servicio interurbano, lesiona algo que ha mantenido a los peruanos por encima de sus problemas: el espíritu emprendedor. Si los peruanos perdemos esos deseos de hacer empresa como consecuencia de esta crisis de inseguridad, entonces estaríamos perdiendo uno de los activos más grandes que tenemos como sociedad.

¿Qué tanto se ha perdido?

GG: A nivel de empresas pequeñas y familiares que se ven extorsionadas, lo primero que están pensando —y que ya han hecho— es dejar de operar sus negocios y dedicarse a otra cosa. Esa lesión al espíritu emprendedor del país, que es uno de los más grandes activos, es, quizá, uno de los problemas más grandes que tendríamos que enfrentar como nación. Creo que sería insalvable [si se pierde].

MIL: La inseguridad que sufre la ciudadanía debe ser abordada, porque el terror que tienen los padres de familia, por ejemplo, en permitir que sus hijos se trasladen en buses a sus centros de estudio, es palpable. Eso está haciendo que muchas entidades educativas regresen al sistema de educación virtual. Es el caso de muchos institutos técnicos, donde los padres no desean que los hijos se trasladen porque hay temor a los ataques, balaceras y matanzas. Esto se ha convertido, a mi juicio, en terrorismo urbano.

Ceplan apunta que el principal obstáculo para el crecimiento económico del el Perú no es la inestabilidad política, sino la inseguridad. (Imagen: Andina)

Hemos tenido un rápido cambio presidencial tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí. ¿Será CADE el espacio para impulsar que este gobierno —por más poco tiempo que tenga— busque un cambio en esta situación?

MIL: Definitivamente. Por más poco tiempo que haya, siempre hay tiempo. En ese escaso tiempo se pueden hacer muchísimas cosas si hay buena intención y buena gestión. El llamado que yo haría al gobierno que acaba de asumir es justamente ese. Que dé resultados, que la población pueda sentir que realmente hay una acción de parte del Estado que los salvaguarda, que los protege y que está velando para que sus negocios puedan seguir adelante con absoluta seguridad.

GG: Si hay un desprendimiento real de este gobierno de transición, de sus intereses o sus expectativas políticas futuras, como ha dicho el Gabinete Ministerial, estaríamos ante una situación ideal, porque hay momentos en que el verdadero liderazgo a nivel político, económico y social se ejerce en la medida que haces las cosas que nadie más se ha atrevido a hacer; sin temor al impacto en cuanto al rédito político. [...] Creo que es el momento para generar un verdadero punto de inflexión, porque hay momentos en que tenemos que volver a reconstruir los cimientos de una nación y los valores básicos.

¿Podemos esperar que el presidente José Jerí y miembros de su gobierno estén presentes en CADE?

MIL: Nosotros hemos extendido la invitación a todo el gabinete, así como al presidente de la República. Vamos a tener reuniones por algunos motivos paralelos con el primer ministro y su gabinete para reiterarles esta invitación y que puedan participar, por supuesto.

GG: Y necesitamos compromiso del Ejecutivo, sobre todo, para estos nueve meses, respecto a las medidas urgentes que se tienen que tomar en términos de seguridad para combatir la ola de criminalidad y de extorsión. Esto tiene mucho que ver no solo con el combate contra el crimen, sino también con los mecanismos que permiten que los criminales salgan libres ni bien son aprehendidos. Necesitamos, también, que se destraben una serie de inversiones públicas y privadas, porque es un gran costo que hemos tenido en los últimos años por la volatilidad política. [...] Si uno tiene un promedio de nueve ministros en una cartera ministerial durante un período gubernamental, no podemos esperar medidas estructurales. Es imposible que se pueda gestionar una institución o una empresa con ese nivel de rotación de líderes. Hay una parálisis de capacidad de gestión, y por eso estamos creciendo de una forma inercial cuando podríamos crecer el doble de lo actual por el ‘boom’ de los metales. El verdadero costo no es de crecimiento, es de que no crecemos al potencial pleno que podemos.

Internacionalmente se destaca, no obstante, que el país pueda seguir creciendo en medio de tantas crisis políticas, gracias a los pilares económicos que mantenemos.

MIL: Definitivamente tenemos una macroeconomía que es admirada por el mundo entero. Los inversionistas que vienen aquí se sorprenden al ver que las cosas están normales; que a medianoche ya no tenemos un presidente, hay un gobierno nuevo, y que la economía sigue su rumbo. Eso causa sorpresa. Pero esta macroeconomía sólida que mantenemos a lo largo de los últimos 30 años puede llegar a ser muy perjudicada por las medidas que está tomando el Congreso en la actualidad. Hemos tenido esta presentación del Consejo Fiscal que nos ha advertido sobre una serie de proyectos aprobados por el Congreso, que son absolutamente populistas, y que no tienen ningún sustento económico en el Presupuesto. Proyectos que el Congreso no debió impulsar, porque no tiene iniciativa de gasto. [Leyes aprobadas que] el gobierno no ha venido cuestionando a nivel del Tribunal Constitucional. Y estamos hablando de cifras enormes, con un costo que ascendería a S/35.000 millones [por normas aprobadas por insistencia]. Eso va a generar, a lo largo de los años, un déficit fiscal muy amplio que no nos va a permitir seguir desarrollándonos. Es una barbaridad.

GG: Es difícil darle la razón a los analistas internacionales. Yo diría que la estabilidad económica, más que eso, es una estabilidad a nivel monetario y una disciplina fiscal, que es parte de esa estabilidad, pero no es todo. Se requiere inversión fresca, creación de empleo, descentralización, desarrollo de infraestructura, y eso no está sucediendo. Tenemos un déficit de capacidad de gestión, y eso es lo que no se nota. No se nota que esa crisis política deriva en una incapacidad del Estado para invertir en infraestructura mínima que se requiere para fomentar inversiones frescas, que son las que realmente necesitamos para crecer. Eso no se está tomando en cuenta. También se está subestimando que parte de la inversión más importante que se ha hecho en los últimos años, y que permitió cierta estabilidad, está relacionada con actividades de minería y agroindustria [inversión a largo plazo]. [...] En algún momento eso puede cambiar, y se está perdiendo la disciplina fiscal por el populismo y un desbalance de poderes [...]. Eso tenemos que corregirlo inmediatamente con el nuevo gobierno.

Gran parte de lo que vivimos ahora, como mencionan, es consecuencia de un populismo político muy fuerte. ¿Ven voluntad de los precandidatos para que eso cambie? ¿Creen que realmente se puede recuperar cierto sentido de responsabilidad en las próximas elecciones?

[Ambos ríen]. GG: Esa es la pregunta estructural de toda esta entrevista, [...] Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que hace un verdadero verdadero político: desprenderse de sus intereses personales. No nos queda sino apelar a esperar milagros. Tiene que haber presión política desde el primer día para que se hagan las cosas que se tienen que hacer. No se trata solamente de elegir a los gobernantes de turno y al Congreso, sino que se trata de presionar. Necesitamos recuperar el balance de poder, necesitamos evitar que la política se siga judicializando, que la justicia se siga politizando; necesitamos recuperar las instituciones y no caer solamente en el caudillaje o pensar que una sola persona puede ser la salvación del país. En eso los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Tenemos que recuperar esa capacidad de creer en las instituciones.

MIL: Además, el Estado es muy grande y complejo, no solamente abarca el tema del liderazgo ejecutivo, sino también el Congreso, gobiernos municipales, regionales y demás autoridades. A tu pregunta: honestamente, yo veo a todos [los candidatos] transformados. No puedo reconocer quién es quién, porque te hacen unas promesas que son absolutamente alejadas de lo que considerarías que es su perfil. Ahí lo que va a ocurrir es que vamos a tener un acto de fe. Creer sin pruebas. Escucharlos y ver si realmente logramos que digan la verdad sobre lo que van a hacer.

(Foto: Hugo Pérez/El Comercio) / HUGO PEREZ

¿Puede este gobierno avanzar en corregir algunos de estos grandes problemas que aquejan al país?

MIL: El mundo está hecho de gestos también, y hay que tener disposición para demostrar que uno quiere hacer las cosas bien. De repente el tiempo es corto, pero algo podrán hacer. Lo peor que puede ocurrir es que no hagan nada, que es lo que podría haber sucedido con el gobierno de la presidenta Boluarte, de flotar hasta que llegue la época de las elecciones. Este gobierno tiene la virtud, si se quiere, de tener un corto plazo y de no estar envueltos en ningún tipo de oferta electoral. Ninguno va a participar de nada. Eso nos podría dar un espacio de esperanza para que puedan tener algo de acción en lo que van ofreciendo en cuanto a mejoras de seguridad. Sería excelente que lo pudieran lograr.

GG: Y también hay que hacerle un llamado al Congreso para que apoye todas aquellas medidas que tienen que darse en este período. Si siempre hay presión política sobre el Ejecutivo, esto favorece un desbalance de poderes. Tenemos que evitar que estos nueve meses que quedan sean una repetición del caos y de la asimetría de poderes que genera una dependencia mutua [entre el Ejecutivo y Legislativo].

¿Será CADE también un espacio para impulsar inversiones en un año electoral, época en la que se suele dar estancamiento en cuanto a la actividad económica?

MIL: Yo creo que los peruanos somos siempre optimistas y vemos el Perú con un poco de fe. Creo que más allá de la situación que estamos viviendo, que es coyuntural, hemos pasado épocas peores. Hemos tenido una dictadura de muchos años que nadie se acuerda, todos se acuerdan solamente de Fujimori; hemos tenido épocas de terrorismo, de hiperinflación… nos ha tocado bailar con la mafia siempre. Y creo que el Perú sabe salir adelante. En la conferencia va a haber un espacio para los jóvenes y va a ser una oportunidad para que [los precandidatos] puedan escuchar, también, la posición que traen los jóvenes de los comités de liderazgo de IPAE, para que vean que también tienen fe en el país y un pronóstico positivo. El CADE es un espacio donde convergen transversalmente muchos sectores, muchas personas de diferentes lugares, que pueden aportar [a la discusión].

GG: Esta es la sexagésima tercera edición del CADE. Es el mejor ejemplo de lo que es la institucionalidad. Si CADE sigue siendo la conferencia empresarial que además convoca a la academia y a la sociedad civil en su conjunto, así como al sector público, para dialogar por el desarrollo del país, es porque tiene la credibilidad y convicción de que la construcción de esa síntesis llamada la peruanidad —de la que hablaba la Basadre— es es un proceso continuo, largo, y estamos encontrando en las crisis los elementos que nos pueden unir para que generar el punto de inflexión en pos de nuestro desarrollo. Dentro de todo el dolor y tragedia que significa esta crisis de inseguridad, siento que [la situación] está uniendo a los peruanos en un objetivo común. Nos sentimos todos tocados y afectados, sin distingo de ninguna índole, ni de credo, ni de ideología, ni de raza, ni de zona geográfica. Ese puede ser un buen punto de partida para que recuperemos el potencial de la nación, que tiene la capacidad de darnos un futuro promisorio. En esa dirección sigo siendo un persistente optimista sobre el futuro del país.

Los protagonistas de las últimas protestas son los jóvenes de la generación Z, muchos de los que recién están participando en procesos electorales o han tomado mayor interés por la política. ¿Creen que la clase política le ha dado la espalda?

MIL: Creo que la juventud está buscando su espacio y nosotros como IPAE hemos creado el lugar para que ellos puedan tener dónde debatir y plantear sus ideas y sus propuestas, [...] y creemos que la juventud debe tener información, para comenzar, porque muchas veces no están informados de manera adecuada. Esto se refleja en las encuestas que ha hecho Datum hace poco, en las que se les pregunta una serie de cosas que tienen que ver con la realidad política y no tienen idea. Esta encuesta de Datum, por ejemplo, es muy reveladora, porque allí uno ve que más del 80% de las personas no tiene idea de cómo va a estar conformada una Cámara de Diputados o cuántos senadores va a haber, o no se han informado acerca de los candidatos políticos. Entonces, si no tienes información, ¿cómo puedes atacar aquello que tú consideras que está mal? Tiene que haber información, los jóvenes deben informarse y deben participar, por supuesto, en todo espacio donde puedan debatir sobre temas que tengan que ver con la democracia y el futuro del país.

Sin duda es importante que los jóvenes estén mejor informados, pero, ¿no hay ahí también una mea culpa que deberían hacer las agrupaciones políticas por el rechazo que ha generado su manera de operar en los últimos años? ¿No son un factor importante que ha llevado a que tantos jóvenes se sientan alienados de la política?

GG: Sí, pero no es el mayor factor. Dos millones de jóvenes no votaron en las últimas elecciones. Uno podría pensar que es una suerte de liberación de sus responsabilidades como ciudadano. Sin embargo, yo pienso, también, que puede ser que los jóvenes no están buscando un espacio dentro del país. A nivel mundial, los jóvenes buscan un espacio para ellos. Lo que nosotros hemos descuidado como nación es darles un espacio adecuado aquí. No nos hemos preocupado; es más, los hemos alentado como padres y como sociedad paternalista a que migren. Al alentarlos a emigrar, lo que estamos provocando es un desarraigo. Por eso, es natural que pierdan interés por informarse, por la política, y por todo lo que tiene que ver con su propio país. [Necesitamos que los jóvenes] se den cuenta que el país al que se han rehusado muchas veces a mirar como su principal destino de desarrollo personal y profesional es la primera y verdadera opción que ellos tienen, y después pueden mirar al mundo. Ese es el mensaje que nosotros a través de los más de 30 años de CADE Universitario y ahora con CADE Escolar estamos transmitiendo: que hay una verdadera oportunidad de desarrollo personal y profesional en el país, y que antes que migrar tienen que mirar internamente. Si estás pensando en transcurrir tu vida en el país, empiezas a preocuparte por dónde vas a vivir. Empiezas a relacionarte e informarte. Un ejercicio cívico responsable es lo que IPAE viene impulsando en los últimos años. Yo siento que no es una generación perdida, sino que es una generación desarraigada temporalmente.

(Foto: Hugo Pérez/El Comercio) / HUGO PEREZ

LOS PREVIOS A LA CADE

¿Por qué pensaron en Lima para el CADE Ejecutivos 2025?

MIL: En los últimos años IPAE ha puesto la sede en regiones para descentralizar el evento. Este año se decidió que viniera a Lima por la seguridad y por el aforo, pues habrá precandidatos presidenciales y también invitados extranjeros, que son autoridades, y necesitaban un poco más de cuidado.

¿Ha confirmado su presencia el presidente Javier Milei?

MIL: Es difícil que un presidente en funciones confirme hasta el final. Estamos a la expectativa que lo haga y que pueda venir. Pero en general, están casi todas las participaciones confirmadas. Vienen también otros invitados internacionales como Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular (PP) en España; Axel Kaiser, de Chile; y Juan Claudio Lechín, de Bolivia.

Si tuvieran que elegir tres temas que quisieran que los precandidatos a la presidencia que participarán en este CADE Ejecutivos 2025 no dejen de lado, ¿cuáles serían?

MIL: Uno que me preocupa siendo educadora es la salud. Saludo que IPAE haya considerado a la salud como uno de sus pilares. Sin salud no hay vida, no hay educación, no hay nada. Es fundamental que se le preste atención, sobre todo, en el sector público. Que sea atendida con más eficiencia. Ahí hay mucho por hacer. En segundo lugar diría que está la justicia. Si esta permanece politizada, no va a llegar a la gente; pero aquí me refiero también a la predictibilidad. Tiene que existir predictibilidad jurídica en nuestro país, porque ahora cualquier cosa puede pasar. Los principios legales no se respetan, eso debe revisarse. Y finalmente, la seguridad. Estos son los tres temas más importantes que veo ahora para el país.

GG: Salud incluyendo nutrición, porque hemos hipotecado el futuro de las generaciones venideras a partir de una educación deficiente a nivel público. Los indicadores son muy malos, y es algo que no se va a poder corregir en los próximos años. Por lo menos no hay que seguir hipotecando la capacidad cognitiva de esos niños. Coincido con María Isabel en que el tema de la salud es fundamental, porque no se puede dar una buena educación si no has tenido una nutrición adecuada. Por otro lado, tenemos flagelos a nivel de enfermedades que podrían prevenirse y que no se están trabajando adecuadamente. En segundo lugar, entendiendo que podemos contener esta crisis de inseguridad en este gobierno, el próximo gobierno debería trabajar en infraestructura. Lima va a colapsar vialmente si no hacemos algo. Eso requiere una capacidad de gestión importante del Estado, que es central. En tercer lugar, se tiene que trabajar para ver cómo hacer más eficiente el proceso de descentralización. La descentralización no está funcionando, y los gobiernos regionales y locales están con una capacidad de ejecución realmente muy pobre. La misma crisis que vivimos aquí en Lima la viven incluso amplificada en algunas regiones, donde pasan las autoridades, una detrás de otra, sin que la vida de los ciudadanos cambie en absoluto. Tenemos que trabajar en eso para poder perfeccionar nuestros mecanismos de descentralización.