CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) aprobó un paquete financiero de US$3.175 millones para Ecuador, Panamá, Uruguay, México y República Dominicana, que financiarán proyectos de transformación productiva, integración regional, transición energética, movilidad sostenible y resiliencia climática y social.

Estas aprobaciones se producen un día después de que el Directorio de la institución reeligiera al colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de CAF para los próximos cinco años.

Además, Haití y Saint Kitts and Nevis iniciaron el proceso para incorporarse a CAF con la disposición de acciones Serie “C”, lo que les permitirá, una vez culminados los trámites, acceso a financiamiento tanto en forma de crédito, como en cooperaciones técnicas.

“Estas aprobaciones demuestran la creciente confianza de los países de la región en CAF, una institución que cada día es más sólida, relevante e influyente. Y con la incorporación de Haití y Saint Kitts and Nevis, seguimos recorriendo el camino para convertirnos en el organismo multilateral con mayor presencia geográfica en América Latina y el Caribe”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Por su parte, Barbados se convirtió en país miembro Serie “A”, en una muestra de la creciente participación e incidencia de los países caribeños en la institución.

Entre las operaciones están la aprobación de US$303 millones para Metro de Quito y mejoras del sistema de transmisión eléctrica de Ecuador. Asimismo, un préstamo de US$500 millones al Banco Nacional de Panamá para apoyar agro y pymes panameñas.

CAF también aprobó US$980 millones para cuatro proyectos en áreas de transporte, resiliencia climática, comunidades vulnerables y gobiernos subnacionales de Uruguay.

Asimismo, US$300 millones para fortalecer la infraestructura eléctrica de México y la aprobación de US$566 millones para tres proyectos en sectores de energía, seguridad y agua y saneamiento en República Dominicana.