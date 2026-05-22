Resumen

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Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF Foto: CAF
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF Foto: CAF
Por Redacción EC

En el marco del Foro Internacional de Integración Regional, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció una inversión de US$10.000 millones hasta 2031 para financiar proyectos de integración regional. Los recursos se destinarán a áreas estratégicas como infraestructura física y digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad.

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