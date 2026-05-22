En el marco del Foro Internacional de Integración Regional, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció una inversión de US$10.000 millones hasta 2031 para financiar proyectos de integración regional. Los recursos se destinarán a áreas estratégicas como infraestructura física y digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad.

Díaz-Granados destacó que la integración es “un imperativo de desarrollo, competitividad y posicionamiento global de América Latina y el Caribe”.

El anuncio se produce tras décadas de avances. El primer proyecto de infraestructura de CAF fue el puente sobre el río Limón, que conectó Colombia con Venezuela, y que en los últimos 30 años la institución ha aprobado 118 operaciones de crédito por US$16.730 millones para iniciativas de integración. Más concretamente en los últimos cinco años, CAF ha profundizado su visión hacia una integración física, productiva, digital, energética y ecosistémica.

Díaz-Granados también destacó que la región no parte de cero. Entre los avances mencionó la reducción significativa de aranceles desde los años 90, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que reúne a 770 millones de personas, el desarrollo de mercados eléctricos regionales en Centroamérica, la expansión de cables submarinos como el Humboldt y el Firmina, y la recuperación del turismo y la conectividad aérea intrarregional por encima de niveles prepandemia.

“La integración regional ya tiene avances, pero ahora debe entrar en una fase de ejecución más ambiciosa. Menos barreras, más infraestructura. Menos diagnósticos y más proyectos”, concluyó Díaz-Granados.