El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentará este 29 de septiembre una edición especial de su Reporte de Economía y Desarrollo (RED), que celebra dos décadas de análisis sobre los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de la región.

El evento se realizará de manera virtual a las 7:30 a.m. (hora de Lima) y tendrá como eje central el informe “Conocimiento que transforma: Veinte años al servicio de un futuro próspero, inclusivo y sostenible”, documento que recopila y actualiza los hallazgos más relevantes de estas dos décadas de investigación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

De acuerdo con la CAF, tres temas transversales marcan la agenda actual de América Latina y el Caribe: la transición hacia una economía verde, la transformación digital y el envejecimiento poblacional con equidad social. Estos desafíos, advierte el organismo, deben ser atendidos con políticas públicas sostenidas, innovación empresarial y consenso político.

También contará con la participación de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y reunirá a representantes del sector público y privado en Perú, como el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Miro Quesada.

Dentro de los paneles, la editora de Economía y Día1, María Rosa Villalobos moderará el panel en el que se presentarán el presidente de COFIDE, Jorge Velarde; la presidenta de InPerú, Mercedes Aráoz; el director del BCRP, Diego Macera; y el director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla.

La discusión girará en torno al impacto que tendrá la transición energética en la competitividad, la urgencia de cerrar brechas de conectividad en la región y la necesidad de fortalecer los sistemas previsionales para garantizar calidad de vida en una población que envejece rápidamente.

Con este reporte, CAF busca no solo celebrar dos décadas de investigación aplicada, sino también impulsar a los gobiernos, empresas y ciudadanía a transformar el conocimiento en acción, en un contexto global donde la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la inclusión social serán determinantes para el desarrollo.