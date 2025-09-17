El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en su rol de Lender of Record y Lead Arranger, ha estructurado una operación de préstamo A/B por un total de US$500 millones, a favor de Cálidda, la empresa concesionaria del servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao.

Este préstamo tiene como objetivo principal apoyar la expansión del sistema de distribución de gas natural del área de concesión de Cálidda, contribuyendo con la masificación del acceso a este servicio público.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los recursos del préstamo se destinarán principalmente a financiar el plan de inversiones de Cálidda impulsando la expansión de la infraestructura energética del país, con la meta de conectar a 900 mil nuevas personas con el servicio de gas natural hasta 2030 y desplegar 569 kilómetros adicionales de redes de distribución.

Además, este préstamo permitirá a Cálidda reperfilar parte de sus acreencias actuales que originalmente sirvieron para el despliegue de la red de distribución de gas natural. La transacción contó con el respaldo de tres destacadas instituciones financieras internacionales en su rol de Participantes B: Bank of America N.A. (BofA); Bank of China Limited, Panama Branch (BOC); y SMBC.

De esta forma, CAF movilizó recursos del sector privado hacia la región por un monto total de US$245 millones. Se destaca la participación de BofA en su primer Préstamo AB con CAF, mientras que BOC y SMBC, son socios recurrentes de CAF en este tipo de operaciones.

“Esta operación es un ejemplo destacado de cómo la unión de fuerzas entre instituciones financieras de primera línea puede impulsar proyectos estratégicos de infraestructura energética en América Latina”, declaró Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Para Cálidda, este financiamiento constituye un hito fundamental en su estrategia de crecimiento y compromiso con la transición energética del país.

“Desde Cálidda estamos agradecidos por la confianza que ha depositado CAF en la estructuración de esta transacción, que nos permitirá asegurar los fondos necesarios para continuar con el proceso de masificación del gas natural en Lima y Callao. El acceso a gas natural es sinónimo de progreso, ahorro y mejora del medio ambiente; beneficios que buscamos acelerar a través del financiamiento otorgado por CAF. Con estos recursos ampliaremos nuestra red de distribución y avanzaremos en la meta de conectar a 900 mil nuevas personas al servicio hacia 2030”, señaló Mario Caballero, Director Financiero de Cálidda.