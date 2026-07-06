Las celebraciones de las Fiestas Patrias en todo el país generarán un importante dinamismo económico que puede ser aprovechado por miles de emprendedores, principalmente de los rubros de comercio y servicios. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se espera un impacto económico de cerca de US$216 millones en el sector turismo a nivel nacional y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima un gasto promedio de S/450 por persona en actividades fuera de casa.

En ese contexto, Caja Arequipa presentó su campaña “Emprende con la frente en alto”, que busca destacar el orgullo con el que los emprendedores peruanos sacan adelante sus negocios todos los días y que la entidad financiera acompaña con asesoría, cercanía y rapidez en todos sus productos y servicios.

“En Caja Arequipa estamos orgullosos de acompañar a nuestros clientes en estas Fiestas Patrias, periodo en el que esperamos desembolsar más de S/1.100 millones en créditos. Queremos seguir impulsando sus sueños no solo con financiamiento, sino también con soluciones que les brinden mayor tranquilidad, como los desembolsos digitales seguros a través de la App Caja Arequipa y el Seguro Multiriesgo, que protege sus negocios frente a imprevistos”, señaló Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa.

“Porque cuando un emprendedor se siente respaldado, puede seguir creciendo y emprendiendo con la frente en alto. El mes patrio es también una oportunidad para reconocer el esfuerzo sostenido de miles de peruanos que, con trabajo y perseverancia, construyen un mejor futuro para sus familias” agregó Gallegos.

Durante todo el mes de julio, los clientes de Caja Arequipa que accedan a un crédito MYPE participarán del sorteo de 40 “gratificaciones” de S/2.000 cada una.

Además, como parte de la campaña se realizarán 70 caravanas en mercados y conglomerados comerciales a nivel nacional, para facilitar el acceso al financiamiento de miles de microempresarios.