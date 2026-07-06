Durante el periodo de Fiestas Patrias, Caja Arequipa desembolsará más de S/1.100 millones en créditos. Foto: GEC.
Durante el periodo de Fiestas Patrias, Caja Arequipa desembolsará más de S/1.100 millones en créditos. Foto: GEC.
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

Las celebraciones de las Fiestas Patrias en todo el país generarán un importante dinamismo económico que puede ser aprovechado por miles de emprendedores, principalmente de los rubros de comercio y servicios. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se espera un impacto económico de cerca de US$216 millones en el sector turismo a nivel nacional y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima un gasto promedio de S/450 por persona en actividades fuera de casa.

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