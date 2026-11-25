Caja Los Andes debutó en el mercado de deuda de la Bolsa de Lima con su primera emisión de bonos subordinados cerca de S/ 10 millones, marcando un nuevo hito en su trayectoria financiera. La operación fue celebrada con un tradicional “Campanazo” en la Bolsa de Lima, filial de nuam, en reconocimiento a este nuevo paso de la entidad microfinanciera hacia la diversificación de sus fuentes de financiamiento.

La colocación, realizada el pasado 21 de octubre mediante oferta pública, se efectuó a un plazo de seis años y contó con Inteligo SAB como entidad estructuradora y colocadora. A través de esta operación, Caja Los Andes diversifica sus fuentes de financiamiento y amplía sus alternativas de acceso a recursos de largo plazo.

“Este hito refleja la evolución que hemos construido como institución y nuestra apuesta por seguir creciendo con una visión de largo plazo. Creemos en el potencial de las microfinanzas para transformar las economías locales y en la importancia de contar con instituciones cada vez más sólidas, innovadoras y preparadas para acompañar ese desarrollo”, destacó Rosanna Ramos-Velita, presidenta del Directorio de Caja Los Andes.

Por su parte, Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la Bolsa de Lima y Gerente Corporativo de Clientes y Negocios de nuam, señaló: “La operación de Caja Los Andes refleja el potencial para que más instituciones microfinancieras accedan al mercado de capitales, conectando el ahorro y la inversión, hacia un sistema financiero más profundo, dinámico e inclusivo”

Actualmente, Caja Los Andes cuenta con una red de 101 establecimientos distribuidos en 18 departamentos del Perú. Su modelo de negocio está orientado a facilitar el acceso a servicios financieros a emprendedores.